Treballs a Manresa per millorar la mobilitat a la cruïlla de la carretera de Vic amb els carrers Era Firmat i Lladó
A causa d'aquestes obres, s'ha prohibit l'estacionament en places de zona blava properes a l'espai en el qual s'actua
Regió7
Manresa
L'Ajuntament de Manresa informa que han començat els treballs d'urbanització de les voreres, de canalització de serveis i instal·lació dels elements de la nova semaforització a la cruïlla de la Ctra. de Vic amb el carrer Era Firmat i el carrer Lladó. A causa d'aquestes obres, s’ha prohibit l'estacionament a la zona blava del carrer Era Firmat i a la Ctra. de Vic propera a la cruïlla.
Aquests treballs s'emmarquen dins el projecte de transformació de l'espai públic al centre de Manresa, amb l'objectiu de convertir el carrer Guimerà en una zona exclusivament per a vianants, així com reformar i reordenar el trànsit als diferents carrers dels voltants.
