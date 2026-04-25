Seccions

Un total de 80 parades omplen la 9a edició del Ualapop al Carrer

Joguines, roba de segona mà, electrodomèstics, llibres i antiguitats restaurades han protagonitzat les parades

Vuitanta parades omplen les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart / Axel Casas

Clara Torradas Cura

Manresa

Aquest dissabte al matí s’ha fet la novena edició del Ualapop al Carrer, una proposta impulsada per l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor i pel Pla de Desenvolupament Comunitari amb la col·laboració del veïnat. Tot i que es van inscriure 78 parades, al final han arribat a les 80 perquè “alguns veïns s’han animat a última hora”. Des de l’organització apunten que la majoria de parades venien roba de segona mà, joguines ben conservades, electrodomèstics, llibres i antiguitats restaurades, “són els objectes que més triomfen”, explica Anna Villegas, de l’organització. 

Per segon any consecutiu, l’activitat s’ha fet a les places d'Anna Solà Sardans i d'Assumpció Balaguer Golobart, dos espais que s’han convertit en punt de trobada per a la convivència i la dinamització. Villegas valora molt millor aquesta nova ubicació, “és un espai per passejar, toca el sol però també corre l’aire i convida més a la gent que els anteriors llocs”. 

Uns visitants en una parada de discos i vinils / Axel Casas

Sebastià Suet, president de l'Associació de Veïns de la Carretera Santpedor explica que el Ualapop està més que consolidat, “la gent de seguida s’apunta i omple els espais”. En fa una molt bona valoració, “el temps ha acompanyat, ha fet calor i la gent estava contenta”. Tot i que la fira començava a les 10 del matí, tant Villegas com Suet coincideixen a dir que a les 8 del matí ja hi feien presència tant paradistes com visitants. No obstant això, la màxima afluència ha arribat a mig matí, “allà les 11 o les 12 és quan més gent ha vingut, i mitja hora abans de tancar encara hi havia força gent”, diu Villegas.

