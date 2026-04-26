La Creu Roja celebra els 30 anys de l’Equip de Recerca i Rastreig amb Gossos
Coinicidint amb el Dia Internacional del Gos de Rescat, s'ha inaugurat una exposició a la sala El Sindicat de Balsareny que recull la trajectòria i les principals missions en què ha intervingut l'equip des de 1996
Redacció
La Creu Roja a Catalunya ha celebrat aquest diumenge els 30 anys de l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de recerca i rastreig amb gossos. La sala El Sindicat de Balsareny ha acollit una exposició que recull la trajectòria i les principals missions en què ha intervingut l’equip des de 1996. A la celebració hi han fet acte de presència el president de la Creu Roja de Catalunya, Josep Pitet; la presidenta provincial de la Creu Roja, Lídia Lanuza; l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu; la coordinadora de Creu Roja Catalunya, Bàrbara Díaz i el president de la Creu Roja Bages, Ferran Sarrió. Durant el matí s'ha fet un acte de reconeixement a quatre voluntaris destacats: Josep Maria Castellà, president de la Creu Roja Berguedà; la Yolanda Álvarez; la Roser Ribera, vicepresidenta de Creu Roja Berguedà i a Enric Bruch.
Des de 1984, quan es va crear el grup de rescat i salvament Els Tres Pins de Balsareny fins l'any 2000 quan el grup va passar a ser part activa i directa de la Creu Roja de Catalunya, s'han ensinistrat més de 360 gossos. Actualment, a l'equip n'hi ha una cinquantena de fins a 17 races diferents per aprofitar les habilitats específiques de cada animal, i els seus guies, que entrenen conjuntament cada setmana durant dos anys per acabar adquirint l'homologació.
L’ensinistrament dels gossos es basa en el mètode “Ercbuli”, que consisteix a seguir el rastre olfactiu de la persona desapareguda a partir d’un objecte, peça de roba o element que hi hagi estat en contacte. A més, en situacions d’emergència, l’equip també dona suport amb els gossos de teràpia en tasques complementàries, com ventilació, desbloqueig i acompanyament emocional, tant de persones damnificades com de cossos intervinents.
Tres dècades de servei voluntari
El 1984 es va fundar el grup de rescat i salvament Els Tres Pins de Balsareny, però la col·laboració amb la Creu Roja no es va formalitzar fins el 1994 amb l’acord amb el responsable de l’equip, Enric Bruch, al capdavant. I l'any 2000, el grup va passar a ser part activa i directa de la Creu Roja de Catalunya com a voluntariat integrat. Des d'aleshores, Els Tres Pins ha funcionat com a escola canina també pels exemplars vinculats a la Creu Roja. Segons subratllen des de l'organització, el grup destaca per ser un recurs de recerca amb gossos homologat dins l’àmbit de l’organització humanitària, únic a tot l’Estat.
Durant aquests anys, l'equip ha participat en emergències com la inundació del càmping Virgen de las Nieves de Biescas (1996), o situacions més recents com el conflicte a Ucraïna (2022) o la DANA de València (2024). També ha estat present en recerques i rescats a tot Catalunya i a punts de l’estat com Alacant, Madrid o Guadalajara.
