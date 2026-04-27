Althaia de Manresa dona veu a usuaris i familiars
Quinze persones formen part del nou òrgan Consell de Pacients per han d'aportar la seva visió de la institució
La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa el Consell de Pacients, un nou òrgan assessor que dona veu a usuaris i els seus familiars. Està format per 15 pacients que representen el territori de referència d’Althaia, que podran compartir la seva experiència i aportar la seva visió sobre diferents projectes que impulsa la institució.
Segons la institució sanitària, l’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar la participació activa, l’escolta i la col·laboració entre els usuaris i l’organització per tal d’avançar cap a un model de salut més humà, pròxim i centrat en allò que és de valor per a les persones ateses a Althaia.
En compliment del pla estratègic
El Consell de Pacients, que ja s’ha constituït, neix del Pla Estratègic Talaia 2026-30, que té com un dels eixos motors aplicar metodologies centrades en l’experiència del pacient per avançar cap a una atenció més centrada en la persona.
Alhora, és una forma d’aplicar els principis del Codi Ètic i de Bon Govern d’Althaia, que fixen com a valors essencials la transparència, la corresponsabilitat, el respecte i la humanització de l’atenció, insisteix la fundació manresana. En aquest sentit, es planteja com un mecanisme de qualitat democràtica institucional que permetrà als pacients aportar la seva experiència.
El nou òrgan vol esdevenir un espai per conèixer, de primera mà, l’experiència i visió dels pacients i famílies en diferents entorns assistencials d’Althaia, tant en l’àmbit de la salut com en el social. Aquesta mirada permetrà identificar reptes comuns i factors clau de qualitat des del punt de vista dels usuaris i, a més, codissenyar, a partir del treball col·laboratiu en grups, propostes i elements útils per orientar l’estratègia de millora de la institució.
El nou consell està format per pacients o familiars de pacients de les comarques de l’àrea de referència d’Althaia que són usuaris habituals de diferents serveis de l’Hospital Sant Joan de Déu i també de l’Atenció Primària. La permanència dels membres del Consell de Pacients és d’un mínim de dos anys. Passat aquest període de temps, es renovarà progressivament.
Unitat d’Experiència del Pacient
Aquesta no és la primera vegada que la institució busca conèixer l’opinió dels seus usuaris. Des de la Unitat d’Experiència Pacient d’Althaia fa temps que es desenvolupen projectes que inclouen la participació de persones ateses i els seus familiars.
En els últims 5 anys, s’han realitzat 22 projectes d’Experiència Pacient, que consisteixen a recollir informació de manera estructurada, combinant dades quantitatives –enquestes, indicadors– i qualitatives –entrevistes, grups focals–, per analitzar un servei o procés d’una àrea concreta. Aquesta anàlisi permet detectar punts de millora i ajuda a optimitzar l’organització i la qualitat de l’atenció.
Althaia també compta amb un altre òrgan de participació format per associacions de familiars i pacients, així com per entitats representatives de les persones ateses, com la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i el Consell Municipal de les Persones Grans. Des de fa 10 anys, Althaia es reuneix amb aquestes associacions de forma bianual per tal de compartir informació i conèixer els projectes d’interès comú.
A banda, per al disseny de nous espais, com per exemple l’Hospital de Dia d’Oncologia i Hematologia, la Unitat d’Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil o les habitacions de la Clínica Sant Josep, s’ha comptat amb la participació de pacients, que han expressat el seu punt de vista i les seves necessitats.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant