Dos ferits en dues caigudes de patinet i de moto a Manresa
Han estat aquest matí de dilluns amb poca estona de diferència i ambdues persones han estat traslladades a l'hospital
Una noia de 22 anys ha resultat ferida lleu i ha hagut de ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa després de patir una caiguda aquest matí a la plaça Espanya de Manresa. La jove, veïna de Manresa, ha patit l'accident poc abans de les 7 del matí.
Una hora després, a les 8.05 hores, s'avisava d'un altre accident per caiguda a la via. En aquest cas es tractava d'una motocicleta conduïda per un noi de 15 anys veí de Sant Joan de Vilatorrada. Ha patit la caiguda a la plaça del Mil·lenari de Manresa, i ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa en estat menys greu. No s'ha practicat la prova d'alcoholèmia per les tasques d'atenció mèdica al jove.
