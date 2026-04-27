Una fuita d'aigua al carrer Circumval·lació inunda les obres del Guimerà en el tram del passeig a Manresa

Ha estat a la cruïlla de Circumval·lació amb carrer Canyelles a dos quarts de quatre de la tarda

L'aigua baixava pel carrer de Canyelles cap al passeig / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Una fuita d'aigua a la cruïlla dels carrers de Circumval·lació amb carrer Canyelles de Manresa ha inundat aquest migdia una part de les obres de remodelació del carrer Guimerà ja en el tram del passeig de Pere III.

Prop de les 15.30 hores, els veïns han avisat que una important quantitat d'aigua sortia d'una caixa d'Aigües de Manresa i baixava amb una certa rapidesa pel pendent del carrer de Canyelles. En arribar al passeig, l'aigua derivava cap a la banda de Crist Rei, i ha acabat inundant la part de les obres de remodelació del carrer Guimerà, que a hores d'ara ja arriben a aquest tram entre els carrers de Canyelles i Guimerà.

L'aigua de la fuita acaba afectant les obres de remodelació del carrer Guimerà / Edu Font

