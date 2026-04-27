L’Ajuntament de Manresa convida la ciutadania a la presentació del nou Pla de Barris
L’acte obert per donar a conèixer el projecte de regeneració urbana del Centre Històric tindrà lloc aquest dimarts 28 d’abril a les 7 de la tarda a L’Anònima
El projecte, dotat amb 25 milions d’euros, preveu 48 actuacions per a la transformació física, la transició ecològica i l’impuls de l’acció comunitària
Regió7
L’Ajuntament de Manresa presentarà públicament el projecte de regeneració urbana del Centre Històric, emmarcat dins el Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029, en una trobada amb el veïnat i la ciutadania que es farà el 28 d’abril, a les 7 de la tarda, a L’Anònima, un dels equipaments estratègics que justament formarà part de la transformació prevista en aquest Pla.
L’objectiu principal d’aquest nou Pla de Barris és millorar les condicions de vida de la ciutadania. Per fer-ho, el projecte pretén combatre la segregació urbana, reduir les desigualtats socials i pal·liar els efectes derivats de la crisi climàtica.
48 actuacions en tres grans blocs
Durant l’acte, els representants municipals presentaran els aspectes més destacats de les 48 actuacions que conformen aquest Pla de Barris del Centre Històric, les quals compten amb un pressupost total de 25 milions d’euros que es financen al 50% amb recursos aportats per l’Ajuntament de Manresa -siguin propis o provinents de subvencions o de privats- i amb fons de la Generalitat de Catalunya. Aquestes intervencions es divideixen en tres grans àmbits estratègics.
D’entrada, les transformacions físiques, que sumen 18.049.376,57 euros, que representen el 72% del pressupost total i concentren 16 actuacions. Destaquen especialment els 12,5 milions d’euros destinats exclusivament a l’habitatge (amb ajuts a la rehabilitació per al sector privat i actuacions directes municipals). També s’inclouen millores a l’espai públic, com la urbanització del sector Barreres, i la creació i impuls d’equipaments com el complex de l’illa del carrer de la Mel (Casino Artesà i Ludoteca), La Kampana o L’Anònima.
En segon lloc, l’acció comunitària, amb una dotació de 5.087.334,83 euros, el 20,35% del pressupost, i 20 actuacions per fomentar la cohesió social i el suport al veïnat. Entre d’altres, destaquen la creació de nous espais comunitaris i altres programes com l’atenció en l’entorn domiciliari o la mediació i atenció socioeducativa a l’espai públic.
Finalment, la transició ecològica, amb 1.863.288,60 euros, el 8% del pressupost, i que inclou 12 actuacions orientades al foment de la sostenibilitat. Algunes de les intervencions previstes són la creació de l’espai bioclimàtic a la plaça Milcentenari, el microbús al Centre Històric, la renovació de l’enllumenat i accions vinculades a la sostenibilitat alimentària.
L’Ajuntament de Manresa anima a tots els veïns i veïnes del Centre Històric, així com a la resta de la ciutadania, a assistir a aquesta presentació per conèixer de primera mà aquest Pla de Barris, que serà el full de ruta que guiarà la revitalització d’aquesta àrea emblemàtica de la ciutat.
