L’Ajuntament de Manresa torna a traslladar el lloc on fa el repartiment de cites per a la regularització
Després del Palau Firal, ara el servei torna a donar-se prop de la plaça Major, concretament al carrer Amigant número 5
L'Ajuntament de Manresa reorganitza novament el dispositiu especial creat per atendre el procés extraordinari de regularització de persones migrades. Un cop superats els primers dies de màxima afluència i després de veure que s'ha normalitzat el volum de demanda, el servei de lliurament de tiquets per a la cita prèvia deixa d'ubicar-se al Palau Firal i es trasllada a les dependències municipals del carrer Amigant, número 5, situades al costat mateix de la plaça Major de Manresa.
El nou espai per recollir la cita prèvia al carrer Amigant estarà obert de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 15 hores. En aquestes dependències únicament s'hi dispensaran els tiquets que assignen el dia i l'hora per poder tramitar la documentació posterior, de manera que el procediment guanya en fluïdesa i rapidesa.
Pel que fa a l'atenció per a la regularització que es porta a terme un cop ja es té la cita prèvia, es continuarà fent a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Manresa, concretament a les oficines de la plaça Major número 1 i de la plaça Major número 17. Serà el mateix tiquet el que indicarà a quina d'aquestes dues oficines correspon anar a cada persona. Aquesta setmana, l'atenció a l'OAC per sol·licitar els certificats necessaris per al procés de regularització es farà de dilluns a dimecres de les 8.30 a les 18 hores de manera ininterrompuda, i el dijous i el divendres de les 8.30 a les 15 hores.
L'Ajuntament de Manresa recorda a tots els usuaris i usuàries que, per garantir el bon funcionament del dispositiu i evitar esperes innecessàries, cadascú serà atès exclusivament el dia i l'hora exacta que especifiqui el seu tiquet. Amb aquest dispositiu, el consistori continua garantint l'acompanyament a totes aquelles persones que requereixen documentació municipal per als seus tràmits de regularització, vetllant alhora pel manteniment de l'atenció ordinària a l'OAC per a la resta de tràmits del dia a dia de la ciutat.
