L’empresa municipal de Turisme, Museus i Fires de Manresa busca personal
Obre convocatòria per cobrir diferents places de treball
Jordi Morros/Regió7
L’empresa municipal de Turisme, Museu i Fires de Manresa ha obert la convocatòria, MATMUSA, i l’Ajuntament de Manresa han obert una convocatòria per cobrir diverses places de treball.
El procés pretén dotar de personal la nova empresa municipal després de la recent incorporació del nou gerent, Jordi Serra, i el canvi de naturalesa fiscal de l’empresa.
MATMUSA es va constituir formalment fa poc més d’un any. És la quarta empresa municipal de la ciutat després d’Aigües de Manresa, Fòrum de l0'habitatge i Manresana d’Equipaments Escènics.
Les places que s'han de cobrir
Les places a cobrir són la d’un tècnic d’I+D i suport estratègic, un tècnic comercial, un encarregat de muntatges i magatzem, un comercial per l’àmbit de les fires, dues persones per a l’equip d’atenció turística i guiatge i una auxiliar administratiu. La informació i bases de cada convocatòria es poden consultar a la web matmusa.cat.
Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires és una empresa municipal centrada en l'activitat turística, museística i firal de Manresa. A través d'aquesta empresa, es vertebren diferents marques i centres logístics encarregats de gestionar els actius relacionats amb aquests àmbits. Actualment, gestiona l'activitat municipal dedicada a la projecció turística de la ciutat a través de la marca Manresa Turisme. Dins de l'àmbit de museus, gestiona el Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya. També s’encarrega de bona part de l'activitat firal de la ciutat a través de la marca Fira Manresa.
