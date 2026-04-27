L'Associació de Veïns de la barriada Mion de Manresa impulsa un concurs de fotografia reivindicativa
Es convida els participants a visibilitzar els problemes que genera l’incivisme ciutadà al barri i a denunciar la manca d’actuació de l’Ajuntament en espais amb problemes
El periode de participació va començar el passat dia 20 d'aquest mes i finalitzarà aquest dijous dia 30
Redacció/G.C.
La fotografia com a mitjà de denúncia. Partint d'aquesta premisa, l’Associació de Veïns i Veïnes de la barriada Mion de Manresa ha posat en marxa un concurs de fotografia reivindicativa amb l’objectiu de visibilitzar problemàtiques d’incivisme ciutadà i denunciar la manca d’actuació per part de l’Ajuntament en diversos espais del barri.
Sota el lema "Natura urbana", el concurs convida la ciutadania a capturar imatges d’espais urbans degradats on la deixadesa, la brutícia i l’abandonament hagin permès el creixement de vegetació o situacions similars. La iniciativa busca, a través de la mirada artística, generar consciència social i posar el focus en aquelles realitats quotidianes que sovint passen desapercebudes.
El període de participació s’estén del 20 al 30 d’abril, i les persones participants han d’enviar una fotografia artística juntament amb una imatge de la ubicació al correu electrònic de l’entitat (vegeu el cartell adjunt). Les obres hauran d’anar acompanyades d’un pseudònim, el títol de la fotografia, un telèfon de contacte i una adreça electrònica.
L'ens veïnal assenyala que aquesta acció pretén fomentar la creativitat tot denunciant actituds incíviques. L’entitat considera imprescindible posar en evidència aquestes situacions per impulsar canvis reals al barri.
Les bases completes del concurs i la informació sobre els premis es poden consultar en aquesta web.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant