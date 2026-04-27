L'Escola Agrària de Manresa dissenya un parterre per posar maca la plaça Bages
Alumnat del centre ha treballat, en coordinació amb els tècnics municipals, per reordenar l'espai enjardinat que hi ha a tocar de la zona universitària
Cada alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior en Paisatgisme i Medi Rural va fer una proposta; el disseny escollit va ser el de Lorena Norberto
Regió7/G.C.
Manresa llueix des d’aquesta primavera un parterre dissenyat i executat per alumnat de l’Escola Agrària de Manresa. Els tècnics municipals i el centre educatiu han col·laborat per reordenar un espai enjardinat de la plaça Bages, una zona molt concorreguda a tocar la zona universitària.
El repte de l’alumnat era proposar un jardí ornamental en coherència amb la resta de parterres enjardinats de la plaça i amb els mateixos criteris de sostenibilitat que el consistori ja fa anys que aplica en les zones verdes. A més, calia que les plantes escollides tinguessin prou rusticitat com per aguantar les oscil·lacions tèrmiques d’un nucli urbà que pot superar els 40ºC a l’estiu i davallar fins als -10ºC a l’hivern.
Fer les propostes
Cada alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior en Paisatgisme i Medi Rural de l’Escola Agrària de Manresa va redactar una memòria, va dibuixar els plànols i va calcular un pressupost real de l'enjardinament proposat. De totes les opcions, el grup classe en va escollir tres, que són les que l’Escola va presentar als tècnics municipals.
Finalment, el disseny escollit va ser el de la Lorena Norberto. Els tècnics van assistir a una de les classes de l’Escola Agrària de Manresa per explicar els motius que els havien portat a aquesta elecció. El disseny de la Lorana era el que oferia un estil més similar als que l’Ajuntament estava implantant a altres parterres de la plaça, i també la facilitat del manteniment previst. També van explicar les fases de treball un cop arribés el dia de fer l’enjardinament.
Fer l’enjardinament des de l’aprenentatge
La preparació del terreny, la compra de les plantes i la instal·lació del reg va anar a càrrec de Unitat de Parcs i Jardins. Per la seva part, l’alumnat va retirar la planta existent, va fer l’aportació de la terra vegetal, la plantació de les noves plantes, el reg manual de la primera plantació i la incorporació de triturat. “És interessant que la ciutadania participi dels espais verds. És una manera que aprengui el valor de les coses, la realitat dels carrers i els problemes que pot generar l’incivisme”, explica la Cristina Babot, una de les tècniques del govern local que ha estat al capdavant de l’actuació.
La Laura Arevalillo, professora de l’Escola Agrària de Manresa, també valora positivament aquesta iniciativa: “Considero que som molt afortunats d'haver fet aquest projecte perquè l'alumnat ha pogut veure la magnitud d'una obra pública a escala real, treballar amb pressupostos reals, ajustar calendaris a les condicions climàtiques, canviar plantes triades perquè la disponibilitat de planta a viver era baixa, etc”.
Un centre públic al servei de l’agroecologia
L’Escola Agrària de Manresa forma part de la xarxa d’escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i fa més de dues dècades que treballa per formar professionals preparats per afrontar els reptes agraris del segle XXI. Amb la mirada posada en el territori, l’alimentació sostenible i el canvi climàtic, el centre aposta per una formació arrelada, útil i transformadora.
