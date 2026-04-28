Acció de la PAHC i COSHAC a Manresa per denunciar que hi ha milers de pisos buits de la Sareb
Una desena d'activistes de la PAHC Bages i la COSHAC han assenyalat amb pancartes un edifici de 15 pisos, totalment buit i tapiat, al barri de la Font dels Capellans de Manresa. L'acció s'emmarca en una mobilització que les dues entitats han fet de manera coordinada a diversos municipis —com Lleida, Sabadell i Sant Celoni— per denunciar una situació de l'habitatge que qualifiquen d'"insostenible" a Catalunya: milers de pisos buits en mans de la Sareb conviuen amb llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge social.