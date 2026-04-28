Aigües de Manresa inicia la instal·lació de plaques fotovoltaiques al dipòsit de la Culla
Generaran l'energia equivalent al consum d’unes cent llars i formen part de l’estratègia de sostenibilitat i autosuficiència energètica de l’empresa, que també ha posat una instal·lació solar a la planta potabilitzadora
Regió7
Aigües de Manresa ha iniciat les obres per instal·lar una planta fotovoltaica sobre el dipòsit de la Culla, amb l’objectiu de reduir el consum energètic i avançar cap a un model de gestió més eficient i sostenible del cicle de l’aigua. És previst que els treballs tinguin una durada aproximada de tres mesos.
La instal·lació tindrà una potència de 168,3 kWp i una producció estimada de 272.411 kWh anuals, l’equivalent al consum elèctric d’entre 72 i 100 llars, i amb la que es cobriria aproximadament el 40% de la demanda energètica del sistema.
Inversió de 296.170 euros
L’actuació respon a la necessitat de reduir el consum energètic associat al bombament d’aigua, una de les activitats amb més demanda elèctrica dins la gestió del cicle integral de l’aigua. La inversió prevista és de 296.170,70 euros.
Aquesta actuació forma part del projecte Sostenibilitat en el cicle de l’aigua, impulsat per Aigües de Manresa amb el suport dels fons Next Generation-EU a través del PERTE per a la digitalització del cicle de l’aigua, promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
Aquest mateix any, Aigües de Manresa ha posat en funcionament una instal·lació solar a la planta potabilitzadora de Manresa, que ja ha permès superar el 20% d’autoconsum energètic en els primers mesos de funcionament, amb una producció inicial de prop de 51.000 kWh l’equivalent entre 13 i 19 llars.
