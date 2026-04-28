Una dona de 35 anys, ferida en un atropellament a la carretera Santpedor de Manresa
L'incident ha tingut lloc aquest dimarts a les 11 hores
Regió7
Manresa
Una vianant ha resultat ferida després de ser atropellada per un vehicle aquest dimarts al matí a Manresa. L'incident ha tingut lloc a les 11:05 hores a la carretera Santpedor. Per circumstàncies que es desconeixen, l'afectada, veïna de Manresa de 35 anys, ha resultat ferida de caràcter lleu.
El conductor del vehicle implicat ha resultat il·lès. La Policia Local, en arribar al lloc dels fets, segons han explicat fonts del cos, li ha practicat les proves d'alcoholèmia i estupefaents reglamentàries, amb resultat negatiu.
