Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gran apagadaResidència Font dels CapellansCE ManresaJordi PujolMonestir de MontserratConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

La fiscalia de Manresa - Igualada - Vic tindrà 3 nous fiscals

Ahir el Ministeri anunciava la creació de 35 noves places de fiscal a Catalunya, d'un total de 200 a l'Estat.

La seu dels Jutjats de Manresa

La seu dels Jutjats de Manresa / OSCAR BAYONA / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

De les 35 noves places de fiscal que es crearan a Catalunya, 3 seran per la fiscalia de Manresa - Igualada - Vic. Així ho ha especificat el Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts aquest dimarts, després que ahir anunciés la creació de les places.

Hi ha 12 indrets que rebran una plaça més (Badalona, l'àrea Granollers-Mollet del Vallès, l'Hospitalet, Sabadell, Terrassa, l'àrea Mataró-Arenys de Mar, el Prat, Figueres, Olot, la Fiscalia Provincial de Lleida, Reus i el Vendrell), 4 indrets on n'hi haurà 2 més (l'àrea Manresa-Igualada-Vic, Sant Feliu de Llobregat, l'àrea de Vilanova i la Geltrú-Vilafranca del Penedès i la Fiscalia Provincial de Tarragona) i un indret amb 3 incorporacions, la Fiscalia Provincial de Girona.

Ahir el Ministeri anunciava la creació de 35 noves places de fiscal a Catalunya, d'un total de 200 a l'Estat. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, celebrava l'anunci i subratllava que l'increment ha de permetre millorar l'eficiència del sistema i reduir terminis.

Notícies relacionades

Amb aquestes noves places, la plantilla de la fiscalia a Catalunya passarà de 433 a 468 persones, amb un augment del 8%, equivalent al dels darrers set anys. A l'Estat es passarà de 2.804 places a 3.004.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La fiscalia de Manresa - Igualada - Vic tindrà 3 nous fiscals

La fiscalia de Manresa - Igualada - Vic tindrà 3 nous fiscals

Tracking Pixel Contents