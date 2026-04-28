Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ascens CE ManresaJordi PujolMort a MontserratAtropellament a AviàSalvador Illa al BagesConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Incompliment dels horaris d’un negoci de venda d’alcohol a Manresa

Veïns de la carretera de Vic denuncien que la prohibició horària vigent des de l'agost passat no es compleix i que van fer trucades a la Guàrdia Urbana per fer respectar la normativa

"La nostra sorpresa ha estat que la Guàrdia Urbana la desconeixia, cosa que ens ha deixat molt preocupats i indignats», fan saber

Imatge de la carretera de Vic amb el negoci a la cantonada amb Esquilets / Arxiu particular

Gemma Camps

Veïns de la carretera de Vic de Manresa que tenen a sota de casa el negoci de venda d’alcohol Express Súper que tantes denúncies va generar per part del veïnat pels problemes que generaven els incívics que hi anaven a comprar de matinada, s’han tornat a queixar.

El problema s’havia de resoldre, després que els veïns piquessin molta pedra, amb la decisió de l’Ajuntament perquè, des de l’agost passat, tanqui al públic de 9 del vespre a 6 de la matinada d’octubre a maig i de 10 de la nit a 7 del matí, de juny a setembre. Segons els veïns, si bé durant una temporada es va notar el canvi, «fa molts dies que incompleix l’horari de tancament».

«Preocupats i indignats»

«Farts de la situació, tots els veïns de la zona hem trucat diverses vegades a la Guàrdia Urbana perquè facin complir la normativa. La nostra sorpresa ha estat que la Guàrdia Urbana la desconeixia, cosa que ens ha deixat molt preocupats i indignats».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents