Incompliment dels horaris d’un negoci de venda d’alcohol a Manresa
Veïns de la carretera de Vic denuncien que la prohibició horària vigent des de l'agost passat no es compleix i que van fer trucades a la Guàrdia Urbana per fer respectar la normativa
"La nostra sorpresa ha estat que la Guàrdia Urbana la desconeixia, cosa que ens ha deixat molt preocupats i indignats», fan saber
Veïns de la carretera de Vic de Manresa que tenen a sota de casa el negoci de venda d’alcohol Express Súper que tantes denúncies va generar per part del veïnat pels problemes que generaven els incívics que hi anaven a comprar de matinada, s’han tornat a queixar.
El problema s’havia de resoldre, després que els veïns piquessin molta pedra, amb la decisió de l’Ajuntament perquè, des de l’agost passat, tanqui al públic de 9 del vespre a 6 de la matinada d’octubre a maig i de 10 de la nit a 7 del matí, de juny a setembre. Segons els veïns, si bé durant una temporada es va notar el canvi, «fa molts dies que incompleix l’horari de tancament».
«Preocupats i indignats»
«Farts de la situació, tots els veïns de la zona hem trucat diverses vegades a la Guàrdia Urbana perquè facin complir la normativa. La nostra sorpresa ha estat que la Guàrdia Urbana la desconeixia, cosa que ens ha deixat molt preocupats i indignats».
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013