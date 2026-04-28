L’alcalde de Manresa visita aquest dimecres el barri Cots, Guix i Pujada Roja
La trobada forma part de la iniciativa l’Alcalde als Barris
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, i de la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero, es trobaran aquest dimecres 29 d’abril a la tarda amb els veïns del barri de Les Cots, Guix i Pujada Roja.
La trobada forma part de la iniciativa l’Alcalde als Barris. Es durà a terme a 2/4 de 6 de la tara al local de l’associació de veïns, al carrer Sant Joan, 34, on l’alcalde i els regidors escoltaran les propostes de millora del veïnat.
L’Alcalde als Barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la catorzena jornada que l’alcalde de Manresa dedica a un barri de la ciutat, sempre amb molt bona acollida.
La iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024. Des de llavors Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la carreterara de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion – Puigberenguer, les Escodines i Cal Gravat.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Necrològiques per al dilluns, 27 d'abril del 2026