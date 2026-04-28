L’alcalde de Manresa visita aquest dimecres el barri Cots, Guix i Pujada Roja

La trobada forma part de la iniciativa l’Alcalde als Barris

L'alcalde Aloy i els regidors Sixto i Romero, a la visita a cal Gravat / AJM

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, acompanyat del regidor d’Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto Orozco, i de la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero Salguero, es trobaran aquest dimecres 29 d’abril a la tarda amb els veïns del barri de Les Cots, Guix i Pujada Roja.

La trobada forma part de la iniciativa l’Alcalde als Barris. Es durà a terme a 2/4 de 6 de la tara al local de l’associació de veïns, al carrer Sant Joan, 34, on l’alcalde i els regidors escoltaran les propostes de millora del veïnat.

L’Alcalde als Barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.

Aquesta serà la catorzena jornada que l’alcalde de Manresa dedica a un barri de la ciutat, sempre amb molt bona acollida.

La iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024. Des de llavors Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la carreterara de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion – Puigberenguer, les Escodines i Cal Gravat.

