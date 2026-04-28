La PAHC denuncia que la Sareb té 500 habitatges buits a Manresa
Assenyalen amb pancartes un bloc de 15 pisos buit i tapiat a la Font dels Capellans, en una acció coordinada a tot el país
NIA ESCOLÀ/ACN
Una desena d'activistes de la PAHC Bages i la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya han assenyalat amb pancartes un edifici de 15 pisos, totalment buit i tapiat, al barri de la Font dels Capellans de Manresa.
L'acció s'emmarca en una mobilització que les dues entitats han fet de manera coordinada a diversos municipis com Lleida, Sabadell i Sant Celoni per denunciar una situació de l'habitatge que qualifiquen d’insostenible a Catalunya: milers de pisos buits en mans de la Sareb conviuen amb llargues llistes d’espera per accedir a un habitatge social.
Segons les entitats, al país hi ha 5.340 pisos desocupats de la Sareb, mentre almenys 3.000 famílies esperen una adjudicació d’habitatge social. El temps mitjà d’espera és de 522 dies. En el cas de Manresa, xifren en uns 500 els habitatges buits en mans d'aquest organisme.
Una estafa, segons la PAHC
El portaveu de la PAHC Bages, Martí de las Heras, ha denunciat que la situació respon a "una estafa" en la gestió del parc d'habitatge públic. "Hi ha milers de pisos buits que no s'estan utilitzant, mentre tenim famílies sense alternativa habitacional", ha lamentat. Ha assenyalat que el bloc buit de la Font dels Capellans com un exemple "clar" d'aquesta realitat.
De las Heras també ha criticat la manca de resposta institucional: "Ens diuen que no hi ha pisos, però el que no hi ha és voluntat política". En aquest sentit, ha remarcat que la mesa d'emergència a Manresa està "completament col·lapsada" i que cada setmana arriben casos de famílies que han de marxar a altres municipis o allotjar-se en hostals per manca d'alternatives.
La portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), Marta Espriu, ha situat la protesta en el marc del procés de traspàs dels habitatges de la Sareb a mans públiques. L'organització reclama que aquest procés serveixi per donar resposta "immediata" a les famílies en situació d'emergència i no per generar un parc d'habitatge "assequible" que, segons denuncia, podria deixar fora les persones més vulnerables.
"És incomprensible que hi hagi blocs sencers buits mentre les meses d'emergència estan saturades i hi ha famílies vivint en hostals", ha assenyalat. Per això, exigeixen que els pisos buits es destinin prioritàriament a lloguer social i que no es produeixi cap desnonament durant el procés de traspàs.
Les entitats també han volgut remarcar l'organització col·lectiva com a eina per fer front a la problemàtica de l'habitatge. "La lluita sindical està permetent aturar desnonaments i aconseguir contractes de lloguer social", ha afirmat Espriu, que ha fet una crida les persones afectades a organitzar-se.
Segons un informe de la COSHAC, actualment la Sareb acumula 5.340 habitatges buits a Catalunya, una xifra que representa el 21% de tots els immobles desocupats en mans de grans tenidors. Això la converteix en el principal propietari amb pisos buits al país.
La Sareb, també conegut com el banc dolent, es va crear el 2012 per sanejar els bancs rescatats a causa de la crisi generada per la bombolla immobiliària. Actualment és una entitat sota control públic.
