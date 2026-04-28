El pàrquing Quatre Cantons de Manresa se suma al de la Reforma i des del 4 de maig també oferirà la tarifa plana
L’Ajuntament ha fet balanç aquest dimarts dels cinc mesos de funcionament a l’aparcament La Seu-Centre de la promoció de 4,95 euros per aparcar fins a un màxim de 24 hores
Els tiquets venuts els darrers cinc mesos han augmentat un 26% respecte a l'any anterior i les estades superiors als 103 minuts, que és quan comença la promoció, un 127%
A partir del 4 de maig, a banda de poder deixar el cotxe fins a 24 hores per 4,95 euros al pàrquing Seu Centre de Manresa, el de la plaça de la Reforma, també es podrà deixar al pàrquing Quatre Cantons, que l’Ajuntament ha anunciat aquest dimarts que se suma a la promoció.
L’alcalde Marc Aloy i la regidora responsable de Comerç, Tània Infante, han anunciat la novetat repartint adhesius de la tarifa plana en diversos establiments del Centre Històric.
Després de cinc mesos en marxa (de novembre a març) de la tarifa plana al pàrquing Seu Centre, el balanç que ha fet el consistori és positiu. Hi ha hagut un increment general del 26% dels tiquets venuts respecte a l’any anterior (de 15.713 a 19.813). El febrer, el mes de la Festa de la Llum i de l’Aixada, l’increment es va situar en el 49%.
La tarifa plana suposa que, a partir del minut 103, el preu que paga l’usuari ja no passa dels 4,95 euros, un preu que es manté fins a les 24 hores d’estacionament mentre que, abans, una estada de 4 hores suposava un cost proper als 10 euros. En el balanç es destaca que les estades superiors als 103 minuts han crescut un 127% (de 6.633 tiquets venuts a 15.028) mentre que les curtes, de menys de 103 minuts, han baixat un 47% (de 9.080 tiquets a 4.785). L’estada mitjana dels conductors que fan servir la promoció se situa en les 4 hores.
Compensació mensual
Tal com ja va explicar aquest diari en el cas del pàrquing Seu Centre, per tal que l’empresa concessionària (Estacionamientos y Servicios SA, Eysa, del grup Fomento) no tingui una reducció d’ingressos, l’Ajuntament compensa mensualment la diferència entre el que ha ingressat de la tarifa aplicada de 4,95 euros i el que resultaria d’aplicar la tarifa anterior, amb un màxim de 28.893 euros pels 6 mesos. La xifra exacta queda per concretar. El mateix passarà en el cas del Quatre Cantons, que en aquest cas gestiona l'empresa municipal Forum.
També cal dir que, mentre en el pàrquing Seu Centre (amb 342 places) es va comentar en l'estrena de la tarifa plana que hi havia una planta que estava buida i que facilitava posar en marxa la promoció, en el cas dels Quatre Cantons (223), hi ha menys places i una ocupació més alta, de manera que la disponibilitat no serà la mateixa.
"Més gran del que ens podíem imaginar"
Aloy ha celebrat els bons resultats de la iniciativa, pensant, sobretot, en els veïns de la comarca. Ha admès que "l'impacte és molt més gran del que ens podíem imaginar" i que "ja no és excusa venir a Manresa, passar el dia i anar al comerç, a la restauració" i, per tant, "genera dinamisme econòmic".
Ha posat en relleu que, des del novembre, hi ha més de 8.000 usuaris que s'han beneficiat d'aquesta mesura "i això és especialment rellevant perquè l'estada mitjana és de 4 hores. Vol dir que estem aconseguint l'efecte pel qual vam implementar la mesura, que és que la gent pogués aparcar a Manresa amb més facilitats i amb una tarifa plana, i que allargui la seva estada".
També ha posat l'accent en el fet que l'"efecte tarifa plana fa que s'inverteixi la gent que aparca més de 103 minuts i la que aparca menys de 103 minuts. "Fins al mes de gener hi havia més gent que la seva estada era de menys de 103 minuts. A partir del mes de gener hi ha molta més gent que hi està més de 103 minuts que per sota".
Ha recordat que la promoció s'inclou en un seguit de mesures per fer una mobilitat més sostenible, amb l'aposta pel transport urbà i la pacificació del carrer Guimerà amb les obres que s'hi duen a terme actualment.
"Vam ser valents"
Infante ha argumentat que "és una mesura que era una reivindicació històrica del sector del comerç i de la restauració" i que com a Ajuntament "vam ser valents i vam decidir posar en marxa aquesta tarifa plana pensant sempre en què tothom pugui venir a la nostra ciutat i fer les seves compres, menjar, sopar o anar a alguna activitat d'oci o al teatre amb la tranquil·litat de saber quan acabaria pagant del tiquet del pàrquing. Les dades demostren que ha estat un èxit" i per això, ha destacat, s'ha decidit ampliar al pàrquing dels Quatre Cantons.
Ha insistit que "baixen els tiquets de curta estada, augmenten els de llarga estada, però, al final, acaba representant 4.100 vehicles més, que suposa una mitjana mensual d'uns 820 vehicles que han vingut al pàrquing de la Seu que, d'una altra manera, potser no haurien vingut, i això acaba revertint en el teixit de la ciutat i fent aquest efecte de capitalitat".
