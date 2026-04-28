Tall de trànsit al carrer de les Piques de Manresa per la caiguda d'un arrebossat
Els Bombers treballen en el número 13 d'aquest vial del Centre Històric
Regió7
Manresa
A causa de les obres a l'edifici del número 13 del carrer de les Piques de Manresa per culpa de la caiguda de l’arrebossat de la façana, i amb la intervenció dels Bombers, s'han aplicat les següents restriccions de trànsit:
- La circulació de vehicles al carrer de les Piques està tallada en el tram comprès entre la plaça d'en Creus i la plaça de Llisach.
- Els vehicles situats a la plaça d'en Creus, procedents del carrer de Vallfonollosa o de la plaça de la Reforma, poden continuar el recorregut pels carrers de Fontanet i Baixada Na Bastardes per arribar a la plaça de Llisach.
