Actuació per sanejar una façana del carrer de les Piques de Manresa
El vial va quedar tallat aquest dimarts per poder retirar l'arrebossat, del qual ja en va caure una part
Aquest dimecres es duen a terme els treballs per sanejar una façana del carrer de les Piques de Manresa, a l'altura del número 13, de la qual va caure un arrebossat.
L'Ajuntament va informar ahir dimarts que, a causa de les obres a l'edifici del número 13 del carrer de les Piques per culpa de la caiguda de l’arrebossat de la façana, i amb la intervenció dels Bombers, el vial quedava tallat. Fins que no es pugui restablir la circulació, s'han aplicat les següents restriccions de trànsit:
- La circulació de vehicles al carrer de les Piques està tallada en el tram comprès entre la plaça d'en Creus i la plaça de Llisach.
- Els vehicles situats a la plaça d'en Creus, procedents del carrer de Vallfonollosa o de la plaça de la Reforma, poden continuar el recorregut pels carrers de Fontanet i Baixada Na Bastardes per arribar a la plaça de Llisach.
