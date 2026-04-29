La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
Veïns de la zona han denunciat que l'establiment tornava a saltar-se de manera reiterada l'hora de tancament i que, quan van trucar a la policia local, van comprovar que "desconeixia" el reglament
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, argumenta que hi va haver una confusió amb l'ordenança de terrasses i que, un cop aclarit, s'ha fet obeir l'horari establert al negoci en qüestió
Aconseguir que el negoci de venda d'alcohol que hi ha a la carretera de Vic de Manresa Express Súper tanqués abans per evitar que a les nits i matinades hi hagués problemes recurrents i greus entorn de la plaça Porxada causats pels incívics que hi anaven a comprar begudes alcohòliques va ser una llarga lluita dels veïns del sector que, finalment, va entomar l'Ajuntament de Manresa i va resoldre. Com? Aplicant un reglament que obliga el negoci a tancar a les 9 del vespre en horari d'hivern (d'octubre a maig) i a les 10 de la nit en horari d'estiu (de juny a setembre). Un cop aplicat, l'agost passat, es va notar el canvi. Els veïns ho van constatar i van celebrar que s'havien acabat les borratxeres, aldarulls, brutícia i inseguretat a la zona.
El dia de la Llum del febrer passat, especialment, i des de fa un parell de setmanes, però, els veïns van comprovar que el negoci tornava a tancar passades les 10 de la nit. Finalment, vuit persones diferents van decidir trucar a la Guàrdia Urbana durant tres dies seguits per demanar que intervingués. La seva sorpresa, segons van explicar i va recollir aquest diari, va ser que la Guàrdia Urbana "desconeixia" el reglament que, actualment, obliga Express Súper a tancar a les 9 del vespre.
L'ordenança de terrasses
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí, ha volgut matisar aquest fet i ha explicat a Regió7 que no va ser un problema de desconeixement sinó una confusió i que, un cop aclarida, la Guàrdia Urbana ha actuat convenientment per tal que el local de venda d'alcohol compleixi l'horari establert.
Segons ell, la Guàrdia Urbana va confondre l'esmentat reglament aplicat per l'Ajuntament des de l'agost passat amb l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic, que va entrar en vigor el 26 de maig del 2015 i que diferencia una temporada d'estiu que, en aquest cas, va de l’1 d’abril al 30 de setembre i una d'hivern que va de l’1 d’octubre al 31 de març. Per a Valentí, també podria ser que el negoci en qüestió s'hagués confós. Cal dir que la normativa de les terrasses no té res a veure amb la restricció horària que l'Ajuntament va fer efectiva passada la festa major de l'any passat, després que una primera prova que va fer el maig del 2023 que restringia la venda d’alcohol dels establiments comercials de la ciutat a partir de les 11 de la nit, inclosos els que tenien excepcionalitats horàries, no acabés amb els problemes a la carretera de Vic i entorn.
Quan va determinar que a l'estiu hauria d'abaixar la persiana a les 10 i a l'hivern a les 9, el consistori va fer saber que "la Policia Local ja està informada que ha de controlar i fer complir el nou horari de tancar a les 10 del vespre a l’estiu i a les 9 la resta de mesos".
Que no es vagi enrere
Els veïns han insistit ara a fer complir la restricció horària justament perquè, d'ençà que va entrar en funcionament, asseguren que l'ambient a la nit al carrer torna a ser normal i ja no han de conviure amb els crits, baralles, els orins, els vòmits i altres problemes que generaven els bevedors. Justament per això creuen que no es pot abaixar la guàrdia.
