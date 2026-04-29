L'alcalde de Manresa carrega contra una regidora d'Igualada amb l'IBI de les dues ciutats com a rerefons
Montse Duch argumenta que l'impost de béns immobles a la capital de l'Anoia sigui més alt perquè la capital del Bages «té menys serveis i potser dona menys qualitat de vida»
Aloy li respon que «es pot oferir qualitat de vida, bons serveis i unes finances sanejades sense tenir els impostos més alts de les ciutats mitjanes de Catalunya»
"Benvolguda Montse Duch, es pot oferir qualitat de vida, bons serveis i unes finances sanejades sense tenir els impostos més alts de les ciutats mitjanes de Catalunya (com Igualada) i, sobretot, sense menystenir les ciutats veïnes sense cap argument fonamentat".
Aquesta és la resposta que ha penjat en el seu compte de X l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, després de veure l'argumentari exposat per la regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació d'Igualada en un mitjà de comunicació local per explicar per què a Igualada l'IBI és més alt que en altres ciutats de la mateixa mida.
Els exemples de Sant Cugat i de Manresa
Davant l’enunciat L’IBI d’Igualada: què paguem i per què, Duch explica que és un impost que es calcula a partir del valor cadastral multiplicat per un tipus impositiu. Recorda que el valor cadastral el posa el cadastre, que és una institució que depèn del Ministeri d’Economia. Per fer entendre per què el rebut mitjà de l’IBI d’Igualada és més alt que en altres ciutats semblants, esmenta el cas de Sant Cugat del Vallès on diu que hi ha més empreses que a Igualada i són empreses potents que paguen molt més IBI i com que, en proporció, hi ha menys habitatges, aquests paguen menys.
L’altre exemple que posa és Manresa. En aquest cas, diu que, «si la comparem amb Igualada, té menys serveis i potser dona menys qualitat de vida», i que potser per això l'IBI és menor.
Tal com va recollir aquest diari l'agost passat, en vint anys el nivell de recaptació dels Ajuntaments de l’àrea de Regió7 a través de l’impost de béns immobles (IBI) s’ha més que duplicat en gairebé totes les comarques. Amb una única excepció, la del Moianès que, en els anys que fa que és una comarca reconeguda oficialment ha registrat un descens dels ingressos per aquest concepte.
A Manresa en concret, fa uns anys la pujada que va fer l'Ajuntament de l'IBI va generar una forta oposició de diversos sectors de la societat civil manresana. Va ser un tema que va portar molta cua i, actualment, encara no es pot dir que sigui un municipi amb un IBI especialment assequible, en general.
