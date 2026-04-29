Manresa acollirà demà la segona sessió del Cafè de la Mort a El Graner
La convocatòria busca un espai de confiança i seguretat on els assistents puguin reflexionar sobre per què ens fa tanta por morir
Regió7
Manresa
El col·lectiu Capalafí, la Cooperativa d’Acompanyament Veïnal Recer i el Servei de Dol de la Catalunya central organitzaran aquest dijous la segona sessió del Cafè de la Mort. Serà a les 10 del matí, a El Graner, al carrer Sobrerroca. La convocatòria busca un espai de confiança i seguretat on els assistents puguin reflexionar sobre la mort i el per què ens fa tanta por.
Durant la primera sessió es van tractar qüestions com ara la por pel fet de no saber què hi ha més enllà de la mort o com condiciona l’experiència d’haver vist una altra persona morir en unes condicions o unes altres. Les sessions del Cafè de la Mort s’organitzen l’últim dijous de cada mes.
