La UVic-UCC estarà dirigida per una rectora: Marta Otero
Doctora en bioquímica i biologia molecular, substituirà Josep Eladi Baños
Una dona serà la nova rectora de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Es tracta de la fins ara directora de l’Escola de Doctorat de la mateixa UVic-UCC, Marta Otero i Viñas (Campdevànol, 1975). Substituirà l’actual rector, Josep Eladi Baños, que va assumir el càrrec el 2018. Posteriorment, el 2022 va renovar el mandat al capdavant de la institució, però d'acord amb la normativa vigent no pot optar a un tercer. Acabarà coincidint amb el final de l’actual curs acadèmic.
Otero és doctora en bioquímica i biologia molecular. Vinculada des de sempre a la Universitat de Vic, a més a més de docent ha exercit diversos càrrecs de gestió. Coordina un grup de recerca sobre reparació i regeneració de teixits danyats i és membre del comitè d’ètica. Fins fa poc coordinava el programa de doctorat de medicina i ciències biomèdiques, i anteriorment va ser vicedegana i directora de recerca i relacions internacionals de la facultat de Medicina. Abans de la constitució de la UVic-UCC va ser vicerectora de recerca i transferència de coneixement.
És la proposta que la comissió de selecció ha elevat a l’executiva de la Fundació Universitària Balmes de Vic, que és qui té la potestat d’escollir el rector o, en aquest cas, rectora. Ara és el patronat de la fundació que ha d’acceptar la candidatura. En última instància l’haurà de validar un claustre extraordinari que probablement es reunirà el pròxim 27 de maig. Aleshores, Otero serà la nova rectora de la UVic-UCC de la qual forma part UManresa.
Des de la constitució de la UVic-UCC, el 2014, la universitat ha tingut dos rectors: Jordi Montaña (2010-2018) i Josep Eladi Baños (2018-2026). Marta Otero n'agafarà al relleu. Anteriorment, quan era Universitat de Vic, van assumir el càrrec de rector Ricard Torrents (1997-2002), David Serrat (2002-2006) i Assumpta Fargas (2006-2010).
La comissió de selecció es va reunir per primera vegada al mes de gener, moment en què es va constituir formalment. L’han format onze persones coneixedores de la UVic-UCC, entre els quals Sílvia Mas Sañé, doctora en Filosofia i Lletres i directora general adjunta de la Fundació Universitària del Bages.
