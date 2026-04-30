Afectacions de trànsit per treballs de pavimentació al polígon de la Plana del Pont Nou Manresa
L’actuació tindrà lloc dilluns i dimarts de la setmana vinent amb el tall d'un dels dos carrils de circulació, en el cas del primer dia, mentre que el segon, a partir del migdia, el trànsit quedarà totalment afectat
Regió7
En el marc de les obres d'urbanització del polígon de la Plana del Pont Nou, i a causa dels treballs de pavimentació, l'Ajuntament de Manresa informa que hi haurà alteracions a la mobilitat:
Dilluns 4 de maig, els treballs de pavimentació es faran a l'avinguda de l'Esport, al costat oest (entrada a Manresa), des de la rotonda de la C-25 fins a la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer de Torroella, mantenint operatiu un dels dos carrils de circulació.
Dimarts 5 de maig, els treballs es duran a terme a la rotonda de l'avinguda de l'Esport amb el carrer de Torroella. A partir del migdia, el trànsit quedarà totalment afectat, ja que es preveu tallar completament l'accés de vehicles a aquesta rotonda. Això inclou tallar l'accés a l'avinguda de l'Esport des de la C-25, l'accés al carrer de Torroella des del carrer de la Lemmerz, així com l'accés al carrer de Torroella des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i del Camí de Rajadell. Tot i que hi haurà afectacions durant tot el dia, els usuaris podran accedir fins al moment del tall definitiu de cada accés.
