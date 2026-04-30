Una cinquantena de persones es concentren a l'Ajuntament de Manresa per protestar per la detenció de la flotilla a Israel
Global Summud Flotilla ha fet la convocatòria que han seguit diversos col·lectius d'esquerra
Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dijous a les 7 de la tarda a la plaça Major de Manresa seguint la convocatòria feta per la Global Summud Flotilla després que 175 activistes i 22 embarcacions hagin sigut interceptats per les autoritats de Tel-Aviv quan es trobaven a 54 milles nàutiques de l’illa de Creta i a 671 milles d’Israel.
La convocatòria s'ha fet a escala de tots els ajuntaments de Catalunya. En el cas de Manresa hi han acudit una cinquantena de persones que lluïen banderes palestines i una pancarta a favor de Palestina i en contra d'ICL.
El breu parlament que s'ha fet ha anat en la mateixa línia, seguint els arguments de la recent protesta de Revoltes de la Terra, i culpant ICL pel seu suposat suport a l'exèrcit d'Israel, i per la contaminació dels rius al Bages.
A més a més, també s'ha demanat l'embargament d'armes i un posicionament més clar de la Unió Europea.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa