Una cinquantena de persones es concentren a l'Ajuntament de Manresa per protestar per la detenció de la flotilla a Israel

Global Summud Flotilla ha fet la convocatòria que han seguit diversos col·lectius d'esquerra

Una cinquantena de persones s'ha concentrat davant l'Ajuntament de Manresa en protesta per la detenció de la Flotilla per part d'Israel / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dijous a les 7 de la tarda a la plaça Major de Manresa seguint la convocatòria feta per la Global Summud Flotilla després que 175 activistes i 22 embarcacions hagin sigut interceptats per les autoritats de Tel-Aviv quan es trobaven a 54 milles nàutiques de l’illa de Creta i a 671 milles d’Israel.

La convocatòria s'ha fet a escala de tots els ajuntaments de Catalunya. En el cas de Manresa hi han acudit una cinquantena de persones que lluïen banderes palestines i una pancarta a favor de Palestina i en contra d'ICL.

El breu parlament que s'ha fet ha anat en la mateixa línia, seguint els arguments de la recent protesta de Revoltes de la Terra, i culpant ICL pel seu suposat suport a l'exèrcit d'Israel, i per la contaminació dels rius al Bages.

Notícies relacionades

A més a més, també s'ha demanat l'embargament d'armes i un posicionament més clar de la Unió Europea.

  1. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  2. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  3. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  4. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  5. La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
  6. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  7. ¿Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Barcelona i Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  8. La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa

El Club Patí Manresa organitza divendres la novena edició del torneig 3x3 solidari Lacetans

El Club Patí Manresa organitza divendres la novena edició del torneig 3x3 solidari Lacetans

Pere Camps deixa l'Ajuntament d'Igualada després d'11 anys al govern

Pere Camps deixa l'Ajuntament d'Igualada després d'11 anys al govern

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

Què fer aquesta setmana a Barcelona: aquests són els millors plans

El Camino a la investigación

Mayka Navarro, a Manresa: "M'agradaria dir la notícia que s'han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo"

Mayka Navarro, a Manresa: "M'agradaria dir la notícia que s'han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo"

Així pots triar el Regió7 com a font preferida a Google, pas a pas

Així pots triar el Regió7 com a font preferida a Google, pas a pas

Cinc curiositats del nou festival Camins: De la 'culpa' de Lax'n'Busto als sis 'Kursaals' de Sergio Dalma

Cinc curiositats del nou festival Camins: De la 'culpa' de Lax'n'Busto als sis 'Kursaals' de Sergio Dalma
