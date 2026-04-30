L'Ajuntament estudiarà si l'aigua contaminada de les pràctiques antiincendis a les Cots va a parar al rec i als horts

Veïns de les Cots, Guix i Pujada Roja de Manresa van assistir a la trobada amb l'alcalde Aloy i els regidors Sixto i Romero per repassar greuges, on no va faltar el president veïnal, Josep Call

Es van aconseguir compromisos lligats al manteniment de la via pública i per dotar el barri d'un parc infantil

Un moment de la trobada de l'alcalde Aloy i els regidors Sixto i Romero al barri de les Cots, Guix i Pujada Roja; a la dreta, assegut en una taula, el president veïnal, Josep Call / Arxiu particular

Gemma Camps

Manresa

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat per Lluís Vidal Sixto, regidor de Govern Obert i Transparència, i Mariana Romero, regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, va ser aquest dimecres al barri de les Cots, Guix i Pujada Roja dins del cicle de visites regulars que estan duent a terme per totes les barriades de la ciutat. L'alcalde i regidors es van comprometre amb els veïns que van assistir a la trobada a mirar què passa amb l'aigua contaminada de les pràctiques antiincendis que es fan al costat de les pistes de conduir. Segons els veïns, un cop cremat el material durant les pràctiques, per netejar-ho es fa amb una mànega i l'aigua bruta va a parar al reg, que és el que serveix per regar els horts de la zona. És una queixa els veïns fa anys que fan i que aquest diari ja va recollir anteriorment.

Rampa al carrer de Sant Joan

Un altre compromís de l'Ajuntament va ser completar la rampa que hi ha al carrer de Sant Joan, al costat del col·legi El Pilar, que ara acaba amb graons. Al Guix va quedar pendent fer una banda de la vorera, la que dona als pisos, que també van dir que completaran. Igualment, arranjaran els sots que hi ha al camí dels Tovots i en altres punts, i estudiaran un parell de punts del barri on es podria fer el parc infantil que reclamen els veïns, atès que no n'hi ha cap. També van entomar la petició de moure de lloc una paperera que està just al costat de la instal·lació del gas d'una casa. Els veïns van explicar que, sovint, hi ha qui fa la gracieta de cremar la paperera, amb el risc que això comporta. Una altra petició va ser que es faci una esbrossada perquè al barri hi ha molts llocs envaïts per l'herba.

La paperera amb la isntal·lació de gas al costat / Arxiu particular

Permís de la Generalitat

Pel que fa a les pràctiques antiincendis que es fan al costat d'on hi ha les pistes de conduir, l'Ajuntament va aclarir que hi ha un permís de la Generalitat que ho permet. Dit això, sí que es va comprometre a mirar què passa quan netegen amb una mànega la brutícia que han generat les pràctiques. Els veïns denuncien que l'aigua contaminada amb les restes de la crema va a parar al rec, que és el que rega els horts.

Fumera de les pràctiques antiincendis / Arxiu particular

Més contenidors i bus col·lapsat

L'associació de veïns, amb Josep Call al capdavant, també va demanar la instal·lació de més contenidors al barri i que l'Ajuntament resolgui el col·lapse de la Línia 5 del bus urbà en les hores del dia que el necessiten els alumnes de l'Institut Guillem Catà, i que renovi el bus que fa aquest servei, que està molt atrotinat. En aquest cas, no hi va haver una reposta resolutiva.

Notícies relacionades

La trobada va servir perquè els veïns assistents exposessin altres problemes. És el cas dels de la Pujada Roja, que es queixen que els treballadors d'una indústria propera aparquen els cotxes al costat de les cases, de manera que prenen aparcament als veïns i envaeixen el vial. En concret, denuncien que la invasió de vehicles de fora del barri fa que l'accés als habitatges sigui insostenible tant a peu com en cotxe. "En carrers sense voreres ens veiem obligats a caminar pel mig de la calçada perquè els cotxes aparquen a menys de mig metre de les façanes, impedint fins i tot el pas de cotxets de nadó i l'entrada a les cases".

Cotxes arrambats a les cases, a la Pujada Roja / Arxiu particular

  1. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  2. Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
  3. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  4. La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
  5. El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
  6. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  7. Aleix Serra, meteoròleg: «Feia 55 anys que no queia tanta aigua en un dia a Berga el mes d'abril»
  8. El cantant Francisco trenca el silenci: «No m’amago; soc un personatge públic i localitzable»

La línia de Renfe del Bages recuperarà dimarts el servei total de trens

La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges torrencials d'aquest dijous a la Catalunya central

Manresa projectarà un documental que explora la nissaga de la burgesia catalana responsable de portar el ferrocarril a la ciutat

Sant Fruitós promou diverses actuacions de millora de la via pública

Joan Morros i Ramon Fontdevila protagonitzen el documental "De la sala Loyola al teatre Kursaal"

