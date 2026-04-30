L'Ajuntament estudiarà si l'aigua contaminada de les pràctiques antiincendis a les Cots va a parar al rec i als horts
Veïns de les Cots, Guix i Pujada Roja de Manresa van assistir a la trobada amb l'alcalde Aloy i els regidors Sixto i Romero per repassar greuges, on no va faltar el president veïnal, Josep Call
Es van aconseguir compromisos lligats al manteniment de la via pública i per dotar el barri d'un parc infantil
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat per Lluís Vidal Sixto, regidor de Govern Obert i Transparència, i Mariana Romero, regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, va ser aquest dimecres al barri de les Cots, Guix i Pujada Roja dins del cicle de visites regulars que estan duent a terme per totes les barriades de la ciutat. L'alcalde i regidors es van comprometre amb els veïns que van assistir a la trobada a mirar què passa amb l'aigua contaminada de les pràctiques antiincendis que es fan al costat de les pistes de conduir. Segons els veïns, un cop cremat el material durant les pràctiques, per netejar-ho es fa amb una mànega i l'aigua bruta va a parar al reg, que és el que serveix per regar els horts de la zona. És una queixa els veïns fa anys que fan i que aquest diari ja va recollir anteriorment.
Rampa al carrer de Sant Joan
Un altre compromís de l'Ajuntament va ser completar la rampa que hi ha al carrer de Sant Joan, al costat del col·legi El Pilar, que ara acaba amb graons. Al Guix va quedar pendent fer una banda de la vorera, la que dona als pisos, que també van dir que completaran. Igualment, arranjaran els sots que hi ha al camí dels Tovots i en altres punts, i estudiaran un parell de punts del barri on es podria fer el parc infantil que reclamen els veïns, atès que no n'hi ha cap. També van entomar la petició de moure de lloc una paperera que està just al costat de la instal·lació del gas d'una casa. Els veïns van explicar que, sovint, hi ha qui fa la gracieta de cremar la paperera, amb el risc que això comporta. Una altra petició va ser que es faci una esbrossada perquè al barri hi ha molts llocs envaïts per l'herba.
Permís de la Generalitat
Pel que fa a les pràctiques antiincendis que es fan al costat d'on hi ha les pistes de conduir, l'Ajuntament va aclarir que hi ha un permís de la Generalitat que ho permet. Dit això, sí que es va comprometre a mirar què passa quan netegen amb una mànega la brutícia que han generat les pràctiques. Els veïns denuncien que l'aigua contaminada amb les restes de la crema va a parar al rec, que és el que rega els horts.
Més contenidors i bus col·lapsat
L'associació de veïns, amb Josep Call al capdavant, també va demanar la instal·lació de més contenidors al barri i que l'Ajuntament resolgui el col·lapse de la Línia 5 del bus urbà en les hores del dia que el necessiten els alumnes de l'Institut Guillem Catà, i que renovi el bus que fa aquest servei, que està molt atrotinat. En aquest cas, no hi va haver una reposta resolutiva.
La trobada va servir perquè els veïns assistents exposessin altres problemes. És el cas dels de la Pujada Roja, que es queixen que els treballadors d'una indústria propera aparquen els cotxes al costat de les cases, de manera que prenen aparcament als veïns i envaeixen el vial. En concret, denuncien que la invasió de vehicles de fora del barri fa que l'accés als habitatges sigui insostenible tant a peu com en cotxe. "En carrers sense voreres ens veiem obligats a caminar pel mig de la calçada perquè els cotxes aparquen a menys de mig metre de les façanes, impedint fins i tot el pas de cotxets de nadó i l'entrada a les cases".
