Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori
La visita institucional l’ha promogut l’OMS i s’ha centrat en l’experiència en l’atenció sanitària en entorns rurals
Regió7/Jordi Morros
Manresa ha rebut aquest dijous una delegació institucional del Kazakhstan interessada a conèixer experiències assistencials innovadores desenvolupades en entorns rurals i amb alta dispersió territorial, com és el cas de la Regió Sanitària de la Catalunya central. A la visita hi ha participat també representants del ministeri de Salut, de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i del departament de Salut.
La trobada que s’ha celebrat al Casino ha servit per compartir models organitzatius i projectes assistencials que s’estan desplegant a la Catalunya central per donar resposta als reptes propis d’un territori extens, amb una població envellida, una elevada dispersió geogràfica i dificultats per garantir la cobertura de professionals sanitaris, especialment en especialitats com la pediatria.
Tres iniciatives
Sota el títol “Atenció sanitària en un entorn rural. Tres experiències a la Regió Sanitària Catalunya Central”, la jornada ha permès presentar tres iniciatives centrades en la innovació assistencial i la millora de l’accessibilitat als serveis de salut.
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat que «aquesta visita és una oportunitat per compartir coneixement i demostrar que els territoris rurals poden ser espais d’innovació i excel·lència assistencial. La dispersió geogràfica no pot ser una barrera per garantir una atenció de qualitat i equitativa a tota la ciutadania».
El primer projecte aborda les noves tecnologies aplicades a l’atenció primària rural sota el concepte de “Consultoris Locals del Futur”. La proposta parteix de l’experiència acumulada en telemedicina i evoluciona cap a un model que combina exploració remota, intel·ligència artificial i nous circuits assistencials per augmentar la capacitat resolutiva dels consultoris locals.
Entre les experiències que s’han presentat a la delegació del Kazakhstan destaquen la videoconsulta pediàtrica amb suport d’infermeria presencial, la teledermatologia, l’ús de dispositius digitals com otoscopis, fonendoscopis i electrocardiogrames connectats, així com eines d’intel·ligència artificial per a la interpretació de radiografies de tòrax, electros o lesions cutànies. L’objectiu és apropar més capacitat diagnòstica al territori i reduir derivacions i desplaçaments innecessaris, mantenint sempre la supervisió clínica dels professionals .
Sobre aquest model, Sánchez ha assenyalat que «la tecnologia només té sentit si ajuda a resoldre millor i més a prop de casa dels pacients. No parlem només d’incorporar dispositius, sinó de redissenyar l’atenció perquè sigui més accessible, resolutiva i sostenible».
El segon eix s’ha centrat en l’atenció pediàtrica i els nous models organitzatius que s’estan impulsant per garantir-ne la sostenibilitat i l’equitat territorial. D’una banda, s’ha presentat el projecte de concentració dels equips de pediatria en un únic centre a Manresa, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre professionals, ampliar l’oferta horària, captar i retenir talent i oferir una resposta més eficient a les necessitats de les famílies, segons Salut.
De l’altra, al Berguedà s’està treballant en un model col·laboratiu basat en la telepediatria i l’ús d’eines TIC avançades, que permet reforçar la cobertura pediàtrica en un entorn rural amb dificultats de disponibilitat de professionals. Aquest model aposta per la videoconsulta, la missatgeria instantània i la coordinació entre equips per garantir una atenció pediàtrica de qualitat i alta resolució.
«El repte de la pediatria rural ens obliga a buscar noves fórmules. Concentrar equips i potenciar la col·laboració entre professionals ens permet garantir equitat territorial i donar una millor resposta a les famílies, visquin on visquin», ha explicat Sánchez.
Pacients amb cronicitat
Finalment, s’ha exposat el model 2.0 de la Ruta Assistencial de la Complexitat, una estratègia orientada a coordinar l’atenció de pacients amb cronicitat i alta complexitat clínica en un context d’envelliment creixent de la població. Actualment, a la Catalunya central, el 21% de la població supera els 64 anys, una realitat que incrementa la pressió sobre el sistema sanitari i obliga a reforçar la coordinació entre nivells assistencials.
Aquest model posa el focus en la coordinació de serveis, la planificació anticipada, el seguiment continuat i l’atenció domiciliària, amb una visió integrada entre l’atenció primària, hospitalària, sociosanitària, salut mental, residències i atenció al final de vida. Una de les figures clau és la infermera gestora de casos i el Pla d’Atenció Individualitzat Compartit (PIIC), que permet garantir la continuïtat assistencial i una resposta més adequada en situacions de crisi o descompensació.
Segons Toni Sánchez, «el futur passa per una atenció més integrada i coordinada. Quan treballem conjuntament entre nivells assistencials i posem el pacient al centre, millorem resultats i també l’experiència de les persones i les seves famílies».
Després de les presentacions institucionals a la seu de la Regió Sanitària de la Catalunya central a Manresa, la delegació ha visitat el CAP d’Artés per conèixer de primera mà la realitat assistencial del territori, la tipologia de població, els projectes vinculats a farmàcia, el model PLAENSA i els principals reptes de futur de l’atenció primària en un entorn rural.
La jornada ha finalitzat amb una sessió de treball, exposició de conclusions i aprenentatges compartits, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de coneixement i identificar models transferibles entre ambdós sistemes de salut.
Segons Salut, aquesta visita reforça el paper de la Regió Sanitària Catalunya Central com a referent en la gestió de l’atenció sanitària en territoris rurals i en el desenvolupament de solucions innovadores orientades a garantir l’equitat territorial i l’accessibilitat assistencial.
A delegació del Kazakshtan, ha estat quatre dies a l’estat espanyol en el marc d’una acció de l’Organització Mundial de la Salut per intercanviar coneixements. S’ha estat quatre dies a l’estat. El primer dia van ser rebuts al Ministeri de Sanitat a Madrid, l’endemà ja es van desplaçar a Catalunya per conèixer el model sanitari català. Han estat a Castelldefels i aques dijous a Manresa i a Artés.
