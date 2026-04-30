Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori

La visita institucional l’ha promogut l’OMS i s’ha centrat en l’experiència en l’atenció sanitària en entorns rurals

La delegació insitucional davant el CAP d'Artés que ha visitat aquest dijous

La delegació insitucional davant el CAP d'Artés que ha visitat aquest dijous / DEPARTAMENT DE SALUT

Regió7/Jordi Morros

Manresa

Manresa ha rebut aquest dijous una delegació institucional del Kazakhstan interessada a conèixer experiències assistencials innovadores desenvolupades en entorns rurals i amb alta dispersió territorial, com és el cas de la Regió Sanitària de la Catalunya central. A la visita hi ha participat també representants del ministeri de Salut, de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i del departament de Salut.

La trobada que s’ha celebrat al Casino ha servit per compartir models organitzatius i projectes assistencials que s’estan desplegant a la Catalunya central per donar resposta als reptes propis d’un territori extens, amb una població envellida, una elevada dispersió geogràfica i dificultats per garantir la cobertura de professionals sanitaris, especialment en especialitats com la pediatria.

Tres iniciatives

Sota el títol “Atenció sanitària en un entorn rural. Tres experiències a la Regió Sanitària Catalunya Central”, la jornada ha permès presentar tres iniciatives centrades en la innovació assistencial i la millora de l’accessibilitat als serveis de salut.

El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat que «aquesta visita és una oportunitat per compartir coneixement i demostrar que els territoris rurals poden ser espais d’innovació i excel·lència assistencial. La dispersió geogràfica no pot ser una barrera per garantir una atenció de qualitat i equitativa a tota la ciutadania».

Toni Sánchez durant la seva intervenció davant la delegació del Kazakhstan

Toni Sánchez durant la seva intervenció davant la delegació del Kazakhstan / Departament de Salut

El primer projecte aborda les noves tecnologies aplicades a l’atenció primària rural sota el concepte de “Consultoris Locals del Futur”. La proposta parteix de l’experiència acumulada en telemedicina i evoluciona cap a un model que combina exploració remota, intel·ligència artificial i nous circuits assistencials per augmentar la capacitat resolutiva dels consultoris locals.

Entre les experiències que s’han presentat a la delegació del Kazakhstan destaquen la videoconsulta pediàtrica amb suport d’infermeria presencial, la teledermatologia, l’ús de dispositius digitals com otoscopis, fonendoscopis i electrocardiogrames connectats, així com eines d’intel·ligència artificial per a la interpretació de radiografies de tòrax, electros o lesions cutànies. L’objectiu és apropar més capacitat diagnòstica al territori i reduir derivacions i desplaçaments innecessaris, mantenint sempre la supervisió clínica dels professionals .

Sobre aquest model, Sánchez ha assenyalat que «la tecnologia només té sentit si ajuda a resoldre millor i més a prop de casa dels pacients. No parlem només d’incorporar dispositius, sinó de redissenyar l’atenció perquè sigui més accessible, resolutiva i sostenible».

El segon eix s’ha centrat en l’atenció pediàtrica i els nous models organitzatius que s’estan impulsant per garantir-ne la sostenibilitat i l’equitat territorial. D’una banda, s’ha presentat el projecte de concentració dels equips de pediatria en un únic centre a Manresa, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre professionals, ampliar l’oferta horària, captar i retenir talent i oferir una resposta més eficient a les necessitats de les famílies, segons Salut.

La delegació institucional a la sala d'actes del Casino de Manresa

La delegació institucional a la sala d'actes del Casino de Manresa / DEPARTAMENT DE SALUT

De l’altra, al Berguedà s’està treballant en un model col·laboratiu basat en la telepediatria i l’ús d’eines TIC avançades, que permet reforçar la cobertura pediàtrica en un entorn rural amb dificultats de disponibilitat de professionals. Aquest model aposta per la videoconsulta, la missatgeria instantània i la coordinació entre equips per garantir una atenció pediàtrica de qualitat i alta resolució.

«El repte de la pediatria rural ens obliga a buscar noves fórmules. Concentrar equips i potenciar la col·laboració entre professionals ens permet garantir equitat territorial i donar una millor resposta a les famílies, visquin on visquin», ha explicat Sánchez.

Pacients amb cronicitat

Finalment, s’ha exposat el model 2.0 de la Ruta Assistencial de la Complexitat, una estratègia orientada a coordinar l’atenció de pacients amb cronicitat i alta complexitat clínica en un context d’envelliment creixent de la població. Actualment, a la Catalunya central, el 21% de la població supera els 64 anys, una realitat que incrementa la pressió sobre el sistema sanitari i obliga a reforçar la coordinació entre nivells assistencials.

Aquest model posa el focus en la coordinació de serveis, la planificació anticipada, el seguiment continuat i l’atenció domiciliària, amb una visió integrada entre l’atenció primària, hospitalària, sociosanitària, salut mental, residències i atenció al final de vida. Una de les figures clau és la infermera gestora de casos i el Pla d’Atenció Individualitzat Compartit (PIIC), que permet garantir la continuïtat assistencial i una resposta més adequada en situacions de crisi o descompensació.

Segons Toni Sánchez, «el futur passa per una atenció més integrada i coordinada. Quan treballem conjuntament entre nivells assistencials i posem el pacient al centre, millorem resultats i també l’experiència de les persones i les seves famílies».

Després de les presentacions institucionals a la seu de la Regió Sanitària de la Catalunya central a Manresa, la delegació ha visitat el CAP d’Artés per conèixer de primera mà la realitat assistencial del territori, la tipologia de població, els projectes vinculats a farmàcia, el model PLAENSA i els principals reptes de futur de l’atenció primària en un entorn rural.

La delegació al CAP d'Artés

La delegació al CAP d'Artés / DEPARTAMENT DE SALUT

La jornada ha finalitzat amb una sessió de treball, exposició de conclusions i aprenentatges compartits, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de coneixement i identificar models transferibles entre ambdós sistemes de salut.

Segons Salut, aquesta visita reforça el paper de la Regió Sanitària Catalunya Central com a referent en la gestió de l’atenció sanitària en territoris rurals i en el desenvolupament de solucions innovadores orientades a garantir l’equitat territorial i l’accessibilitat assistencial.

A delegació del Kazakshtan, ha estat quatre dies a l’estat espanyol en el marc d’una acció de l’Organització Mundial de la Salut per intercanviar coneixements. S’ha estat quatre dies a l’estat. El primer dia van ser rebuts al Ministeri de Sanitat a Madrid, l’endemà ja es van desplaçar a Catalunya per conèixer el model sanitari català. Han estat a Castelldefels i aques dijous a Manresa i a Artés.

Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori

Manresa rep una delegació del Kazakhstan interessada en el model sanitari del territori

La guerra a l’Orient Mitjà torna a posar de moda els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia

La guerra a l’Orient Mitjà torna a posar de moda els viatges al Carib i desinfla els plans de volar a Àsia

L’encantador poble medieval de Catalunya amb tresors prehistòrics

L’encantador poble medieval de Catalunya amb tresors prehistòrics

Marc González és la quarta baixa anunciada per l'Igualada Rigat aquesta setmana

Marc González és la quarta baixa anunciada per l'Igualada Rigat aquesta setmana

El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull diumenge una matinal d'activitats familiars

El Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac acull diumenge una matinal d'activitats familiars

S’ha estancat el negoci d’OpenAI? La creadora de ChatGPT registra menys ingressos i nous usuaris de l’esperat

S’ha estancat el negoci d’OpenAI? La creadora de ChatGPT registra menys ingressos i nous usuaris de l’esperat

Treballar unes hores jubilat i rebre una multa de 19.000 euros: el cas que sacseja Europa

Treballar unes hores jubilat i rebre una multa de 19.000 euros: el cas que sacseja Europa

