Un col·lectiu anònim s'organitza per protegir les rajoles eròtiques: n'han localitzat més de mil
'Amics de les rajoles eròtiques' alerten que n'estan arrancant per, suposadament, endur-se-les
Se’ls podria anomenar ’Amics de les rajoles eròtiques’, però defugen de qualsevol definició formal.
Atrets, senzillament, per aquests mosaics anònims amb motius eròtics que van començar a aparèixer en ponts i viaductes de la Catalunya central a finals del 2022, es van interessar pel tema. La casualitat va fer que arribessin a contactar entre ells i, a partir d’aquí, van posar en comú les seves troballes. Això ha permès localitzar i fotografiar 1.015 rajoles. La majoria d’elles, gairebé 500, són a la comarca del Bages.
Ara, però, tenen una altra preocupació. Darrerament, s’han trobat que hi ha qui arranca o trenca les rajoles. Per això s’han decidit a fer un crit d’alerta. «Poden agradar més o menys», asseguren, però «considerem que és una obra artística» que no fa mal ningú i que s’haurien de conservar.
Grup i autor anònims
Els integrants del grup, que volen mantenir l’anonimat igual que l’autor o autors de les rajoles, pretenen salvar-les i que es mantinguin on són: bàsicament a ponts i viaductes. N’hi ha a la comarca del Bages, al Berguedà, a la Cerdanya, al llarg de tot l’eix el Cardener com a Súria, Cardona i el Solsonès. També n’han aparegut en comarques de Tarragona.
Un dels membres del grup ha explicat a aquest diari que practicant excursionisme «vaig començar a trobar-ne a ponts i vaig pensar que era curiós. Com que també surto amb bici, va ser l’excusa per buscar-ne. De seguida en vaig trobar 400». Cercant informació va contactar amb tres persones més que també catalogaven rajoles. «Som quatre, però tots tenim companys i coneguts que ens avisen quan en troben i així anem engrandint el fons».
Assegura que sempre se n’han trobat de trencades. «Ens semblaven actes de gent a qui no li agradava la temàtica i la consideraven ofensiva. En algun cas ens ho han dit». Això, però, s’ha agreujat. S’estan trobant casos que les arranquen. Fins i tot hi ha marques de serres radiants o moles per tallar la pedra.
Han arribat a la conclusió que les arranquen per fer-ne negoci o senzillament per endur-se-les. «No sabem la intenció real, però n’han arrancat moltes, i això desencisa. No sabem si és una persona o vàries». La majoria de les que han desaparegut són al voltant del Llobregat, a Manresa, i a l’eix Cardona-Súria.
Arranquen les rajoles més visibles i exposades, les que són fàcils de treure. Algunes costa més perquè estan a gran alçada o fins i tot a llocs difícils d’arribar. «Hem de suposar que totes estan col·locades amb alguna intenció. N’hi ha moltes que estan exposades per ser vistes, però moltes altres que realment estan molt amagades i que no les trobes fàcilment». Això afegeix més misteri a les rajoles eròtiques anònimes.
Cap rajola nova aquest any
Hi ha rajoles fetes amb tècniques diferents com la majòlica, amb decoració amb colors cridaners, però també n’hi ha de les anomenades corda seca d’un sol color.
N’hi ha de diferents tipus, sèries i temàtiques. Totes són eròtiques, però uns cops tenen més protagonisme els penis, altres les vulves, n’hi ha amb efluvis i també amb rodolins. «Quan en veus tantes penses que n’hi haurà de repetides, però no n’hem trobat cap que ho fos». Això fa pensar al grup «que és un treball molt estudiat i elaborat». Generalment porten l’any amb números romans. Les més antigues són del 2022 i se n’han trobat de datades el 2025. Del 2026 no n’ha aparegut cap, de moment.
La incògnita de l’autoria
Sigui com sigui, les rajoles han generat interès. El centre excursionista de Súria ha organitzat sortides per seguir les que hi ha al voltant del poble. També el centre de salut de la població ha dut a terme caminades per resseguir-les. «Són divertides i entretingudes, riuen i no fan mal a ningú», asseguren. Arrancar-les per endur-se-les és un acte d’egoisme.
Mentrestant, es manté la incògnita de qui podria ser l’autor de les rajoles escampades per les comarques centrals. «No tenim cap sospita. Simplement, sabem que és una persona, un grup o un col·lectiu que vol ser anònim, i nosaltres ho respectem. Si ho sabéssim, tampoc ho diríem», diuen els ‘Amics de les rajoles eròtiques’. Han creat comptes a Instagram amb tot de peces. Es poden seguir i veure a @stravarts i també a @amics _rajoles_erotiques.
Tècnics que treballaven fent manteniment de ponts i viduactes a l’eix del Llobregat van ser els primers que van fer públic la troballa de les rajoles misterioses. Això era a mitjans del 2023. Des de llavors n’han anat apareixent més tret d’aquest 2026.
