La Policia Nacional expulsa de l'Estat delinqüents multireincidents de la zona de Manresa
A tot Catalunya s'ha expulsat a 21 multireincidents estrangers que acumulaven 170 antecedents en temes de robatoris, delictes contra la salut pública, temptatives d'homicidi i maltractaments
La comissaria de la Policia Nacional de Manresa ha participat activament en el darrer dels viatges d'expulsió d'Espanya de delinqüents multireincidents. Els agents de la capital del Bages han identificat i detingut alguns dels expulsats, i que operaven a les comarques centrals de Catalunya.
Aquests es troben entre els 21 estrangers en situació irregular que operaven a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que acumulen més de 170 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, sobretot robatoris amb força, amb violència o furts, però també per delictes contra la salut pública, detencions il·legals o temptatives d'homicidi. A més, set d'ells tenen antecedents per maltractaments en l'àmbit familiar i un altre per agressió sexual. Algunes d'aquestes detencions s'han fet en el marc del pla Kanpai dels Mossos d'Esquadra contra la multireincidència.
La Policia Nacional ha realitzat aquestes 21 expulsions en aplicació de la llei d'estrangeria a través de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres. Per dur a terme aquestes repatriacions va ser necessari un treball previ per obtenir els corresponents decrets d’expulsió de la Subdelegació del Govern o una ordre d’expulsió de l'Autoritat Judicial.
Els funcionaris actuants van haver de sol·licitar l'autorització de tots els jutjats en els quals aquestes persones tenien causes pendents. Així mateix, va ser necessària la realització de gestions per obtenir la documentació d’aquestes persones a través dels seus respectius consolats.
Algunes d’aquestes persones estaven ingressades al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona mentre es resolia el procediment, mentre que altres van ser detingudes expressament per poder dur a terme la sortida del territori nacional. En algun altre cas ja es trobaven complint condemna, amb una ordre judicial d'expulsió. La Policia Nacional ha destacat la col·laboració amb el cos dels Mossos, que va ajudar a localitzar alguns d’aquests ciutadans estrangers, per fer efectiva la seva expulsió en menys de 72 hores.
Finalment, un cop obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal, es va establir un dispositiu de trasllat dels detinguts fins a Madrid, on la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d'Estrangeria es va fer càrrec dels arrestats. El vol, noliejat expressament per a l'ocasió, ha traslladat els detinguts a Colòmbia i el Perú.
Membres de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i efectius de les comissaries de Cornellà i Manresa han assumit tots els tràmits.
Aquest 2026, la Policia Nacional en Catalunya ja ha expulsat als seus països d'origen a més de 100 delinqüents multireincidents.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»