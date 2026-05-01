Reforç policial i de mobilitat quan hi hagi partit del Baxi Manresa per evitar el col·lapse entorn del Congost
El nou semàfor a la cruïlla del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz paralitza el trànsit i genera llargues cues, sobretot per sortir
L'Ajuntament diu que mirarà que no es repeteixi en els tres partits que queden
Ahir dijous havien d'acabar les obres d'urbanització del polígon del Pont Nou, però dilluns i dimarts encara hi ha treballs de pavimentació
Aquest diumenge, a les 12 del migdia, hi ha partit del Baxi Manresa al Congost. Jugarà contra el València Basket. Les persones que hi vulguin assistir ja deuen patir pensant que hauran de tornar a fer cua per sortir de l’entorn del Congost, sobretot, i també per entrar. Són les que hi arriben per Sant Joan o per l’eix Transversal (C-25). El motiu és el nou semàfor que hi ha a la confluència del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz -on abans regulava la circulació una rotondeta- fruit dels canvis de mobilitat lligats a les obres d’urbanització de la Plana del Pont Nou. Demanat per Regió7, l’Ajuntament ha fet saber que en els tres partits d’aquesta temporada del Baxi que queden es farà un reforç policial i de mobilitat per mirar d’evitar situacions de col·lapse.
En concret, pel que fa al col·lapse generat pel nou semàfor esmentat, l’Ajuntament recorda que es tracta d’una zona en obres que es va regulant cada cop de la millor manera possible, atès que els partits del bàsquet mouen molta gent de cop. Conductors afectats expliquen que han hagut de fer cues per sortir del recinte del Congost de mitja hora i, en el còmput total, per anar cap a l’eix o cap a Sant Joan de Vilatorrada, de fins a 50 minuts.
Quan se surt del Congost passant pel costat del cementiri, com que el camí de Rajadell està tallat, cal continuar pel carrer de Vilatorrada fins al de Torruella (el de Vilatorrada en el tram entre Monistrolet i Torruella va canviar de sentit per les obres). A la confluència del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz és on hi ha el nou semàfor que genera el col·lapse, que també pateixen els cotxes que circulen d’entrada, si bé és més exagerat de sortida.
Finalització de les obres
Tal com va publicar aquest diari el passat mes de gener, dijous d’aquesta setmana, 30 d’abril, havien d’acabar les obres d’urbanització del polígon del Pont Nou, iniciades el 2 de maig de 2024. D’entrada, havien d’acabar el 17 de gener d’enguany, però el ple de l’Ajuntament va aprovar aquell mes una ampliació fins al 30 d’abril perquè calia executar els treballs de jardineria en períodes més adients i també per la presència d’alguns elements que havien de retirar les companyies de serveis, que van al seu ritme. Justament la penúltima setmana d’abril es va tallar el trànsit de vehicles del nou vial d’accés al polígon, entre la rotonda d’enllaç a la C-25 i el carrer de Torroella, direcció centre ciutat, per executar els treballs de l’empresa E-Distribución Redes Digitales per muntar torres d’alta tensió dins de les obres d’urbanització del polígon.
Afectacions per pavimentar
Quant a les actuacions que encara queden, aquesta setmana l’Ajuntament ha anunciat que dilluns i dimarts hi haurà alteracions a la mobilitat per treballs de pavimentació al polígon de la Plana del Pont Nou. Aquest dilluns, 4 de maig, els treballs de pavimentació es faran a l’avinguda de l’Esport, al costat oest (entrada a Manresa), des de la rotonda de la C-25 fins a la rotonda de l’avinguda de l’Esport amb el carrer de Torroella, mantenint operatiu un dels dos carrils de circulació. L’endemà, el dimarts 5 de maig, els treballs es duran a terme a la rotonda de l’avinguda de l’Esport amb el carrer de Torroella. A partir del migdia, el trànsit quedarà totalment afectat, ja que es preveu tallar completament l’accés de vehicles a la rotonda. Això inclou tallar l’accés a l’avinguda de l’Esport des de la C-25, l’accés al carrer de Torroella des del carrer de la Lemmerz, així com l’accés al carrer de Torroella des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i del Camí de Rajadell. Malgrat que hi haurà afectacions durant tot el dia, els usuaris podran accedir fins al moment del tall definitiu de cada accés.
La urbanització del polígon del Pont Nou II dotarà la ciutat de 168.000 metres quadrats més de sòl industrial, repartits en un total de 20 parcel·les d’entre 3.000 i 24.000 metres quadrats, amb la possibilitat de poder-se agrupar i preparades per poder acollir grans empreses. Inclou una nova avinguda que ordenarà tot el sector i millorarà la mobilitat de la zona esportiva del Congost, i que esdevindrà una nova porta d’entrada a la ciutat. També preveu zona per a equipaments i una nova zona verda. L’import total de l’operació urbanística és de més de 27 milions, comptant el polígon i l’avinguda de l’Esport, l’avinguda de la Pirelli i el Camí Vell de Rajadell.
