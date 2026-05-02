Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona la fuga
Un cotxe que s'ha donat a la fuga ha atropellat aquest dissabte al migdia una dona de 89 anys que caminava per la vorera al carrer dels Tres Roures de Manresa, al barri de Saldes-Plaça Catalunya, a l'altura del número 5.
En el punt on s'ha produït l'atropellament hi ha un gual, de manera que la vorera està rebaixada. És per on hauria pujat el vehicle.
L'avís s'ha donat a les 12 del migdia i 13 minuts i la víctima, que ha estat conscient en tot moment, ha resultat amb el fèmur trencat i amb lesions al maluc i a la cara. Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on encara romania aquesta tarda., i on haurà de ser intervinguda.
