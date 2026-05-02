La UVic-UCC defineix les seves prioritats amb el pla estratègic 2026-2030
La Universitat de Vic-Universitat Central ha iniciat els treballs per assenyalar les seves línies d’actuació i cohesionar la institució
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha iniciat l’elaboració del Pla Estratègic 2026-2030. Es tracta de l’instrument que ha de definir les prioritats i les línies d’actuació de la institució els pròxims anys.
Segons el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, és un dels projectes claus de la universitat. A l’acte acadèmic d’inici de curs, Baños va manifestar que és un element important per dissenyar els objectius prioritaris d’actuació i la corresponent assignació de recursos. També va fer notar que ha d’ajudar a cohesionar «encara més la nostra universitat, identificant cadascuna de les quatre fundacions membres i respectant, alhora, les característiques pròpies».
Els altres reptes serien el desplegament del Consell Federatiu, un òrgan per poder debatre totes aquelles qüestions que afectin el conjunt de la universitat, i la revisió del conveni programa que té subscrit amb la Generalitat.
El director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Antoni Llobet, també es va referir al pla estratègic en una entrevista a Regió7. Va assegurar que ha de suposar el pas definitiu perquè «quedi clar que la Universitat Central de Catalunya és una unitat des del punt de vista acadèmic». «Una unitat», va continuar dient, «que s’aprofita de les experteses, les infraestructures, del saber fer i de les bones pràctiques de cadascun dels quatre campus que les conformem. De portes enfora, ha de servir per tenir molt clara la definició de la nostra universitat en el marc del mapa universitari de Catalunya».
El document s’articula en sis eixos estratègics que aborden els principals reptes de la universitat: universitat territorial i de país; Universitat federada; recerca, transferència i innovació; docència i formació; dimensió internacional i projecció global; i comunitat universitària.
Cadascun d’aquests àmbits està coordinat per personal acadèmic i integrat per membres del personal docent i investigador, i del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis de les quatre fundacions que conformen la UVic-UCC. Són la Fundació Universitària Balmes de Vic, la Fundació Universitària Bages, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut i la Fundació Elisava de Barcelona.
La coordinació del pla estratègic recau en una oficina tècnica encapçalada per la secretària general de la UVic-UCC, Núria Gorchs, que n’assumeix la coordinació general. També en formen part Anna Riba, directora executiva de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut; Àngels Fusté, cap de gabinet i directora de Comunicació de la Fundació Universitària del Bages; José Xampeny, adjunt al director general d’Elisava; Anna Molas, responsable d’Acció Estratègica de la UVic-UCC, i Ricard Giramé, director de Qualitat de la UVic-UCC.
Durant el mes de maig es convocaran les persones que formen part de cadascun dels eixos per iniciar les sessions de treball i el debat col·lectiu, amb l’objectiu de concretar propostes, prioritats i accions per al període 2026–2030.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut