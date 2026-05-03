Enxampen begut un conductor jove després d’un accident a Manresa i acaba denunciat penalment
El noi, de 30 anys, va tenir un accident a la Plaça del Mil·lenari
Un conductor de 30 anys i veí de Manresa va ser denunciat penalment la matinada de dissabte després de patir tenir un accident i quedar al mig de la plaça Mil·lenari de Catalunya, a la capital del Bages.
Segons ha informat la Policia Local, l’accident es va produir cap a les 4.51 hores i no va provocar cap ferit. En el sinistre només s’hi va veure implicat un turisme Renault Kadjar, conduït pel jove manresà, que en va resultar il·lès.
Un cop al lloc dels fets, els agents van practicar les proves reglamentàries d’alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat positiu de caràcter penal. Tal com detalla el cos policial, a la primera prova va marcar 1,02 mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i, a la segona, 0,98.
Arran dels fets, es van instruir diligències policials contra el conductor com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària. Paral·lelament, també es va iniciar un expedient administratiu per infracció del Reglament General de Circulació.
Arran de l'accident, una dotació dels Bombers de la Generalitat es va desplaçar fins a la plaça, on van fer una neteja de la calçada, que havia quedat afectada.
