Han de tallar la branca d'un arbre a la plaça Catalunya de Manresa que amenaçava amb caure
Els Bombers hi han desplaçat un vehicle amb escala per poder arribar fins a l'atura necessària per fer l'actuació
A la carretera del Pont de Vilomara han apagat un petit incendi que s'havia produït en unes restes de plàstic
Els Bombers han tallat aquest diumenge a la tarda la branca d'un arbre de la plaça Catalunya de Manresa que perillava de caure. La intervenció ha estat a quarts de 7. Una dotació amb l'autoescala s'ha arribat fins a la plaça, ha tallat la branca i l'ha deixat a terra.
També aquesta tarda, a 3/4 de 7, s'ha rebut l'avís d'un foc a la carretera del Pont de Vilomara, on cremaven uns plàstics en una parcel·la. Fins allà ha anat una dotació dels Bombers i ha apagat el material encès. La parcel·la es troba a prop d'una parada del bus i en un punt on hi ha pals d'electricitat. No se sap la causa del foc.
