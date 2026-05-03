Més efectius de la Guàrdia Urbana és igual a mínim col·lapse a la sortida del Baxi Manresa

La presència d'agents al nus viari problemàtic on hi ha el nou semàfor fruit de les obres a la Plana del Pont Nou ha permès que la sortida de desenes de cotxes del Congost no hagi esdevingut traumàtica com la darrera vegada

Un dels guàrdies municipals que s'han situat al capdamunt del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz / G.C.

Gemma Camps

Manresa

Agents de la Guàrdia Urbana s'han situat aquest diumenge al migdia a la confluència del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz i un altre a la sortida del carrer de Vilatorrada al de Torruella. L'objectiu, gestionar la sortida de desenes de vehicles, per no dir centenars, que anaven cap a Sant Joan de Vilatorrada i cap a l'eix Transversal (C-25) després d'assistir al partit del Baxi Manresa. Resultat: no hi ha hagut el col·lapse del partit del passat dia 26 d'abril, amb cues de fins a 50 minuts que es van encarregar de denunciar els afectats.

L'Ajuntament de Manresa, demanat per Regió7, va informar aquesta setmana que hi destinaria més reforços, i s'ha notat. Al cap d'una estona de finalitzar el partit del Baxi al Nou Pavelló del Congost, els carrers adjacents al qual havien quedat plens de cotxes, tot aquest entorn s'ha convertit en un vesper de vehicles amunt i avall. Fruit de les obres d'urbanització a la Plana del Pont Nou i als consegüents talls de vials, com el del camí de Rajadell, juntament amb la instal·lació d'un nou semàfor a la confluència del carrer de Torruella amb el de la Lemmerz, si no hi ha ningú que ho gestioni, es genera un col·lapse important.

Aquest diumenge, però, la presència de municipals movent el trànsit per evitar que es generessin cues -n'hi ha hagut, però de molt poca durada- s'ha notat i els conductors no han hagut de patir les llargues esperes del darrer partit. A més a més, el Baxi Manresa ha guanyat el València Basket, o sigui que doble felicitat.

A la sortida del Congost en direcció Manresa també hi havia molt trànsit i, igualment, hi havia municipals gestionant-ho.

La UE s’enfronta a la crisi energètica per la guerra de l’Iran amb un pla de mínims i sense fons

El PIB de Barcelona va créixer un 3% el 2025, l’habitatge va pujar un 10%, i la renda familiar, la meitat que un any abans

Diego Ocampo: "Ens hem cregut que podíem competir contra ells"

El parc Güell de Barcelona renovarà amb sis milions la il·luminació en camins i espais

Un CE Manresa amb la feina feta perd a Cornellà (2-1)

La renda pot sortir-te cara si no mires aquestes deduccions: habitatge i energia són les claus del 2026

Europa exhibeix unitat davant Rússia i els autoritarismes en la cimera d’Armènia
