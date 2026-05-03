El vehicle que va atropellar una vianant de 89 anys a Manresa i va fugir es troba sota investigació
L'accident va tenir lloc aquest dissabte al migdia al carrer dels Tres Roures del barri de Saldes-Plaça-Catalunya
La víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu amb ferides greus, entre les quals un fèmur trencat
El vehicle que aquest dissabte al migdia va atropellar una dona de 89 anys a Manresa i va fugir es troba sota investigació, ha informat la Guàrdia Urbana.
Els fets van tenir lloc a l'altura del número 5 del carrer dels Tres Roures de la capital del Bages, al barri de Saldes-Plaça Catalunya. Aquest vial és el primer que trenca a la dreta des del carrer de Martí i Julià venint per la plaça Catalunya.
La dona caminava per la vorera i, no se sap com, un vehicle que passava per allà la va envestir. Just on va tenir lloc l'accident hi ha un gual amb la vorera rebaixada, de manera que podria ser que el conductor volgués aparcar damunt de la vorera aprofitant aquest rebaix i que no la veiés. En tot cas, l'accident va resultar amb la dona amb ferides greus, en concret, amb el fèmur trencat i amb lesions al maluc i a la cara.
El vehicle, tal com ha confirmat la Guàrdia Urbana, es va escapolir del lloc dels fets i actualment es troba sota investigació.
L'avís es va donar a les 12 del migdia i 13 minuts i la víctima, que va estar conscient en tot moment, va ser atesa in situ pels serveis d'emergències i traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, on era previst que l'haguessin d'intervenir.
