Aigües de Manresa tanca amb el 79% executat un Pla Estratègic 2021-2025 marcat per la sequera
Ha servit per impulsar la digitalització i la millora de les infraestructures del servei d’aigua
El nou Pla Estratègic 2026–2030 apostarà per un model més operatiu i orientat a resultats
Regió7/G.C.
Aigües de Manresa ha tancat el Pla Estratègic Horitzó 2025 amb un 79% de les actuacions completades. El pla, desplegat entre el 2021 i el 2025, ha servit per avançar en la modernització del servei, especialment en sostenibilitat, infraestructures i transformació digital.
El període ha estat condicionat per la sequera que ha afectat Catalunya entre 2021 i 2024, la més greu de les últimes dècades. La manca de precipitacions i les restriccions d’aigua ha obligat a accelerar millores en la gestió del cicle de l’aigua, amb més eficiència, optimització de recursos i noves eines tecnològiques.
Durant els primers anys, el desplegament del pla va ser progressiu, amb resultats destacats en àmbits com les persones i les infraestructures. En canvi, la digitalització i la sostenibilitat han fet un salt important en el tram final gràcies als fons europeus Next Generation.
El projecte de digitalització del cicle de l’aigua, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Ministeri de Medi Ambient i Repte Demogràfic, ha estat clau per impulsar nous sistemes de gestió i millorar la presa de decisions.
Els eixos estratègics
El Pla Horitzó 2025 s’ha estructurat en set eixos estratègics. Els àmbits amb més grau d’assoliment han estat el compromís ètic (93%), les persones (84%) i les infraestructures (83%). També s’han registrat avenços en sostenibilitat (76%), tecnologia (75%), àmbit d’influència (75%) i servei al consumidor (71%).
“El Pla Estratègic ens ha permès consolidar projectes que avui tenen un impacte directe en el servei i en el territori”, explica el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura i Ribal.
El balanç global és positiu, però també ha posat sobre la taula àmbits de millora, especialment en la definició dels objectius, el seguiment i l’alineació interna. Aquests aprenentatges serviran de base per al nou Pla Estratègic 2026–2030, que apostarà per un model més operatiu i orientat a resultats.
Les accions més destacades
Àmbit d’influència
-Suport tècnic continu als ajuntaments en la gestió pública del cicle de l’aigua
-Presentació de serveis i personalització de la relació amb els municipis de l’àmbit de l’empresa
-Ampliació de serveis i territori (especialment 2025):
- Abastament d’aigua a Valls de Torroella (2025), Mura (2025) i Santa Maria d’Oló (2022)
- Clavegueram a Castellnou de Bages (2025) i Monistrol de Calders (2024)
- Sanejament a Cardona (2024), Súria (2023), Balsareny (2023) i Avinyó (2022)
-Incorporació de nous àmbits d’activitat, com la gestió de piscines d’altres municipis o les fonts ornamentals de Manresa (2021)
-Organització durant 5 anys de la Jornada Tècnica de l’Aigua amb una participació creixent d’empreses i agents del sector de l’aigua
Compromís ètic
-Desenvolupament del codi ètic i desplegament del sistema de compliment normatiu
-Implantació del pla d’igualtat i del protocol per a la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual
-Accions de responsabilitat social vinculades al territori i al foment de l’aigua de l’aixeta
-Creació de l’Observatori de l’Aigua (2025):
- Espai estable de participació ciutadana
- Primera sessió plenària el setembre de 2025
Infraestructures
-Redacció dels Plans de Seguretat de l’Aigua dels municipis gestionats on és necessari
-Millora i adaptació de les infraestructures d’abastament i sanejament dels municipis on dona servei
-Execució de més de 200 actuacions de digitalització vinculades al projecte PRTR
-Incorporació progressiva d’eines per a la planificació i gestió de la xarxa
-Suport tècnic als municipis per a la presa de decisions en inversions
Centrats en el consumidor
-Implantació de sistemes de mesura de satisfacció:
- Millora dels canals d’atenció i digitalització de tràmits
- Desenvolupament d’eines telemàtiques de relació amb l’usuari
-Accions de divulgació i sensibilització:
- Accions de proximitat per fomentar el coneixement del servei i el consum d’aigua de l’aixeta
Sostenibilitat
-Accions per millorar l’eficiència energètica (nova línia de treball energètica) i la gestió de recursos:
- Implantació de diversos sistemes de retenció de sòlids als sobreeixidors de Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara i Rocafort
- Substitució progressiva dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics i híbrids
- Promoció del consum d’aigua de l’aixeta en activitats i esdeveniments
- Creació d’Aigües Manresa com a energètica pública (2022)
Tecnologia
-Desenvolupament progressiu de la digitalització del cicle de l’aigua:
- Impuls determinant del projecte PRTR en el tram final del Pla (2024-2026)
- Implantació del sistema LIMS al laboratori per millorar l’organització i traçabilitat de les mostres (2022)
- Estudi amb l’ICRA i AMB de sensorització dels punts d’abocament per millorar-ne el control i crear una guia per a reduir la contaminació en aquests punts. (2023)
- Llançament de Giswater 4 (2025)
- Implantació de la plataforma Odoo per a la gestió interna (2025-2026)
- Ús de la intel·ligència artificial per analitzar l’estat del clavegueram (2024)
- Inici del desplegament d’un sistema d’integració de dades a escala organitzativa (2025)
Persones de l'empresa
-Accions de millora de la conciliació laboral
-Adaptació progressiva dels perfils professionals als nous reptes
-Impuls de la formació interna, especialment en digitalització
-Accions per reforçar la cultura organitzativa i la coordinació interna
-Evolució cap a una organització més adaptable i orientada al canvi amb la creació de la figura de Gestor del Canvi
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any