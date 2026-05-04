Aigües de Manresa tanca amb el 79% executat un Pla Estratègic 2021-2025 marcat per la sequera

Ha servit per impulsar la digitalització i la millora de les infraestructures del servei d’aigua

El nou Pla Estratègic 2026–2030 apostarà per un model més operatiu i orientat a resultats

Els dipòsits nous d'Aigües de Manresa / Aigües de Manresa

Regió7/G.C.

Manresa

Aigües de Manresa ha tancat el Pla Estratègic Horitzó 2025 amb un 79% de les actuacions completades. El pla, desplegat entre el 2021 i el 2025, ha servit per avançar en la modernització del servei, especialment en sostenibilitat, infraestructures i transformació digital.

El període ha estat condicionat per la sequera que ha afectat Catalunya entre 2021 i 2024, la més greu de les últimes dècades. La manca de precipitacions i les restriccions d’aigua ha obligat a accelerar millores en la gestió del cicle de l’aigua, amb més eficiència, optimització de recursos i noves eines tecnològiques.

Durant els primers anys, el desplegament del pla va ser progressiu, amb resultats destacats en àmbits com les persones i les infraestructures. En canvi, la digitalització i la sostenibilitat han fet un salt important en el tram final gràcies als fons europeus Next Generation.

El projecte de digitalització del cicle de l’aigua, finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Ministeri de Medi Ambient i Repte Demogràfic, ha estat clau per impulsar nous sistemes de gestió i millorar la presa de decisions.

Els eixos estratègics

El Pla Horitzó 2025 s’ha estructurat en set eixos estratègics. Els àmbits amb més grau d’assoliment han estat el compromís ètic (93%), les persones (84%) i les infraestructures (83%). També s’han registrat avenços en sostenibilitat (76%), tecnologia (75%), àmbit d’influència (75%) i servei al consumidor (71%).

“El Pla Estratègic ens ha permès consolidar projectes que avui tenen un impacte directe en el servei i en el territori”, explica el gerent d’Aigües de Manresa, Antoni Ventura i Ribal.

El balanç global és positiu, però també ha posat sobre la taula àmbits de millora, especialment en la definició dels objectius, el seguiment i l’alineació interna. Aquests aprenentatges serviran de base per al nou Pla Estratègic 2026–2030, que apostarà per un model més operatiu i orientat a resultats.

Les accions més destacades

Àmbit d’influència

-Suport tècnic continu als ajuntaments en la gestió pública del cicle de l’aigua

-Presentació de serveis i personalització de la relació amb els municipis de l’àmbit de l’empresa

-Ampliació de serveis i territori (especialment 2025):

  • Abastament d’aigua a Valls de Torroella (2025), Mura (2025) i Santa Maria d’Oló (2022)
  • Clavegueram a Castellnou de Bages (2025) i Monistrol de Calders (2024)
  • Sanejament a Cardona (2024), Súria (2023), Balsareny (2023) i Avinyó (2022)

-Incorporació de nous àmbits d’activitat, com la gestió de piscines d’altres municipis o les fonts ornamentals de Manresa (2021)

-Organització durant 5 anys de la Jornada Tècnica de l’Aigua amb una participació creixent d’empreses i agents del sector de l’aigua

Compromís ètic

-Desenvolupament del codi ètic i desplegament del sistema de compliment normatiu

-Implantació del pla d’igualtat i del protocol per a la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual

-Accions de responsabilitat social vinculades al territori i al foment de l’aigua de l’aixeta

-Creació de l’Observatori de l’Aigua (2025):

  • Espai estable de participació ciutadana
  • Primera sessió plenària el setembre de 2025

Infraestructures

-Redacció dels Plans de Seguretat de l’Aigua dels municipis gestionats on és necessari

-Millora i adaptació de les infraestructures d’abastament i sanejament dels municipis on dona servei

-Execució de més de 200 actuacions de digitalització vinculades al projecte PRTR

-Incorporació progressiva d’eines per a la planificació i gestió de la xarxa

-Suport tècnic als municipis per a la presa de decisions en inversions

Centrats en el consumidor

-Implantació de sistemes de mesura de satisfacció:

  • Millora dels canals d’atenció i digitalització de tràmits
  • Desenvolupament d’eines telemàtiques de relació amb l’usuari

-Accions de divulgació i sensibilització:

  • Accions de proximitat per fomentar el coneixement del servei i el consum d’aigua de l’aixeta

Sostenibilitat

-Accions per millorar l’eficiència energètica (nova línia de treball energètica) i la gestió de recursos:

  • Implantació de diversos sistemes de retenció de sòlids als sobreeixidors de Manresa, Navarcles, Sant Fruitós de Bages i el Pont de Vilomara i Rocafort
  • Substitució progressiva dels vehicles de combustió per vehicles elèctrics i híbrids
  • Promoció del consum d’aigua de l’aixeta en activitats i esdeveniments
  • Creació d’Aigües Manresa com a energètica pública (2022)

Tecnologia

-Desenvolupament progressiu de la digitalització del cicle de l’aigua:

  • Impuls determinant del projecte PRTR en el tram final del Pla (2024-2026)
  • Implantació del sistema LIMS al laboratori per millorar l’organització i traçabilitat de les mostres (2022)
  • Estudi amb l’ICRA i AMB de sensorització dels punts d’abocament per millorar-ne el control i crear una guia per a reduir la contaminació en aquests punts. (2023)
  • Llançament de Giswater 4 (2025)
  • Implantació de la plataforma Odoo per a la gestió interna (2025-2026)
  • Ús de la intel·ligència artificial per analitzar l’estat del clavegueram (2024)
  • Inici del desplegament d’un sistema d’integració de dades a escala organitzativa (2025)

Persones de l'empresa

-Accions de millora de la conciliació laboral

-Adaptació progressiva dels perfils professionals als nous reptes

-Impuls de la formació interna, especialment en digitalització

-Accions per reforçar la cultura organitzativa i la coordinació interna

-Evolució cap a una organització més adaptable i orientada al canvi amb la creació de la figura de Gestor del Canvi

