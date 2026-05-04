Condemnat a 19 anys de presó per agredir sexualment les dues filles de la seva exparella a Manresa
L'Audiència de Barcelona dicta una condemna de vuit anys per a les agressions a una de les menors —que en el moment dels fets tenia quinze anys— i d'onze anys per les comeses contra l'altra, que en tenia setze en el moment dels fets
La Secció 22a de l'Audiència de Barcelona ha condemnat un home de Manresa a dinou anys de presó per dos delictes continuats d'agressió sexual amb prevalença sobre les dues filles de la seva exparella sentimental, menors d'edat en el moment dels fets. La sentència és el resultat d'un procediment iniciat arran d'una denúncia presentada l'11 de febrer de 2023, el mateix dia que l’autor va ser detingut.
L'acusat va mantenir una relació sentimental amb la mare de les víctimes des d'aproximadament l'any 2013 fins a mitjan 2020, període durant el qual va conviure amb les dues noies —bessones nascudes l'any 2005— i amb la filla menor que ell i la mare van tenir en comú, nascuda el 2017. Aquesta convivència prolongada va crear, segons el tribunal, un vincle gairebé parental entre l'acusat i les dues joves, un vincle del qual l'home va abusar deliberadament.
Els fets provats amb relació a la primera víctima —que tenia quinze anys en el moment dels fets— se circumscriuen al període de convivència familiar, és a dir, fins a mitjan 2020. L'acusat, que aleshores tenia 48 anys, aprofitant els moments en què es quedaven sols al domicili, la tocava reiteradament per sobre i per sota de la roba a la zona genital i als pits, sovint amb l'excusa de fer-li massatges mentre eren asseguts al sofà del menjador. En altres ocasions, l'acusat aturava el vehicle en llocs poc il·luminats durant els trajectes en cotxe i repetia les mateixes conductes. El tribunal calcula que aquests episodis es van produir entre set i vuit vegades.
Pel que fa a la segona víctima, que ja tenia setze anys quan van tenir lloc els fets —atès que es van produir un cop trencada la convivència familiar—, els episodis acreditats van succeir al domicili que l'acusat havia establert en un altre municipi. En una primera ocasió, aprofitant que es trobaven sols a la terrassa, l'acusat va introduir els dits a la vagina de la noia. El darrer episodi, el que finalment va desencadenar la denúncia, es va produir el 10 de febrer de 2023 al voltant de les 21.30 hores: l'acusat la va agafar pels braços per darrere, la va empènyer fins a la seva habitació, la va tirar a sobre del llit i, immobilitzant-la amb el seu pes, va refregar el seu penis contra les natges de la menor mentre li tocava els genitals per sobre de la roba. La noia va intentar alliberar-se en diverses ocasions sense poder-ho aconseguir.
El cas presentava elements probatoris d'una solidesa poc habitual en aquest tipus de delictes, que generalment es cometen en la intimitat i sense testimonis directes, com és el cas d'un vídeo d'un dels episodis al sofà. La gravació va ser obtinguda precisament perquè la mare, en un primer moment, es negava a creure el que les seves filles li explicaven, i els va demanar proves.
Pel que fa a la primera víctima, els fets van ser tipificats com un delicte continuat d'agressió sexual a menor de setze anys amb prevalença, amb una pena de vuit anys de presó. Per a la segona, el delicte tipificat és un d'agressió sexual continuada amb prevalença i introducció de membres corporals, amb una pena d'onze anys de presó.
En ambdós casos, el tribunal va apreciar la prevalença —circumstància que implica aprofitar-se d'una situació de superioritat sobre la víctima— argumentant que l'acusat havia conegut les noies quan tenien vuit anys, havia exercit el rol parental durant set anys i era el pare de la seva germana petita. El tribunal assenyala que aquest vincle afectiu i familiar constitueix un agreujant moral de la conducta, independentment que en el cas de la segona víctima els fets es produïssin un cop trencada la convivència.
A les penes de presó s'afegeixen 10 anys de llibertat vigilada i les prohibicions d'aproximació a les víctimes —a menys de 1.000 metres de qualsevol lloc que freqüentin— i de comunicació per qualsevol mitjà, durant un període de set anys addicional a la pena de presó imposada a cadascuna.
En concepte de responsabilitat civil, el tribunal ha condemnat l'acusat a indemnitzar cadascuna de les dues víctimes amb 20.000 euros, distribuïts en 10.000 euros per dany moral i 10.000 euros per les lesions psicològiques acreditades, a les quals s'aplicaran els interessos legals corresponents.
