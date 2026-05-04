1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau per conscienciar sobre la malaltia de Huntington

El consistori se suma un any més a la petició de l’Associació Catalana de Malalts de Huntington

La façana de l'Ajuntament de color blau per la malaltia de Huntington / AJM

L'Ajuntament de Manresa s'uneix novament a la campanya internacional #Lightitup4HD2026, que se celebra cada maig amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la malaltia de Huntington. Demà, dimarts 5 de maig, la façana de l'edifici consistorial s'il·luminarà de blau des de les 20.52 fins a les 22.30 h com a part d'aquest esdeveniment.

Aquesta acció mostra el suport del consistori a l'Associació Catalana de Malalts de Huntington, que treballa amb dedicació per millorar la qualitat de vida dels pacients i oferir assistència tant a ells com a les seves famílies.

La malaltia de Huntington (EH) és una malaltia neurodegenerativa hereditària catalogada com a minoritària. Es deu a una mutació en el gen que codifica la proteïna huntingtina, provocant la mort neuronal en diverses àrees del cervell, especialment als ganglis basals, essencials per al control motor, cognitiu i emocional. Així, les persones afectades presenten dificultats en aquestes funcions.

Tot i que encara no existeix cura per a aquesta malaltia, hi ha tractaments farmacològics i no farmacològics disponibles que poden alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida dels pacients de manera significativa.

