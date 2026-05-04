La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau per conscienciar sobre la malaltia de Huntington
El consistori se suma un any més a la petició de l’Associació Catalana de Malalts de Huntington
Regió7
L'Ajuntament de Manresa s'uneix novament a la campanya internacional #Lightitup4HD2026, que se celebra cada maig amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre la malaltia de Huntington. Demà, dimarts 5 de maig, la façana de l'edifici consistorial s'il·luminarà de blau des de les 20.52 fins a les 22.30 h com a part d'aquest esdeveniment.
Aquesta acció mostra el suport del consistori a l'Associació Catalana de Malalts de Huntington, que treballa amb dedicació per millorar la qualitat de vida dels pacients i oferir assistència tant a ells com a les seves famílies.
La malaltia de Huntington (EH) és una malaltia neurodegenerativa hereditària catalogada com a minoritària. Es deu a una mutació en el gen que codifica la proteïna huntingtina, provocant la mort neuronal en diverses àrees del cervell, especialment als ganglis basals, essencials per al control motor, cognitiu i emocional. Així, les persones afectades presenten dificultats en aquestes funcions.
Tot i que encara no existeix cura per a aquesta malaltia, hi ha tractaments farmacològics i no farmacològics disponibles que poden alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida dels pacients de manera significativa.
