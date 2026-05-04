Inscripcions per al dinar d'homenatge a les persones centenàries de Manresa

La trobada es farà aquest dissabte 9 de maig al Museu de l’Aigua i el Tèxtil i el dia abans s'estrenarà l'espai MicroObert amb Cloti Morales Coca, que parlarà de la salut en l'envelliment

Mural per homenatjar la gent gran al barri de les Escodines de Manresa

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà aquest dissabte 9 de maig, a partir de 2/4 d'1 del migdia, el dinar homenatge a les persones centenàries de Manresa, una oportunitat per celebrar la vida i reconèixer la seva trajectòria i experiència. La celebració s’emmarca en els actes de sensibilització contra l’edatisme de l’Ajuntament de Manresa, un programa que començarà el divendres 8 de maig amb la inauguració de l’espai MicroObert.

El dinar comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, així com diversos representants de les persones grans a la ciutat. Durant l’acte d’homenatge, es lliuraran rams a les persones centenàries, i després del dinar, hi haurà una estona per jugar a un bingo musical.

Les persones que es vulguin apuntar al dinar, caldrà que es dirigeixin a l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans (Mercat Puigmercadal), escriguin un correu a oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o truquin al telèfon 608 332 303.

Inauguració de l’espai MicroObert

MicroObert serà un espai per donar veu a les persones grans que vulguin explicar la seva experiència o exposar altres temes d’interès. Es farà un cop al mes. El primer MicroObert es farà el divendres 8 de maig a les 11 del matí davant de l’Oficina de les Persones Grans amb el tema Salut en l’envelliment, que anirà a càrrec de Cloti Morales Coca, del Consell Municipal de les Persones Grans. L’entrada a aquesta activitat és lliure i gratuïta i no cal inscripció prèvia.

Els actes i activitats inclosos en el Programa per la sensibilització i la lluita contra l’edatisme vers les persones grans es pot consultar en aquest enllaç.

