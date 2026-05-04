Inscripcions per al dinar d'homenatge a les persones centenàries de Manresa
La trobada es farà aquest dissabte 9 de maig al Museu de l’Aigua i el Tèxtil i el dia abans s'estrenarà l'espai MicroObert amb Cloti Morales Coca, que parlarà de la salut en l'envelliment
Regió7
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa acollirà aquest dissabte 9 de maig, a partir de 2/4 d'1 del migdia, el dinar homenatge a les persones centenàries de Manresa, una oportunitat per celebrar la vida i reconèixer la seva trajectòria i experiència. La celebració s’emmarca en els actes de sensibilització contra l’edatisme de l’Ajuntament de Manresa, un programa que començarà el divendres 8 de maig amb la inauguració de l’espai MicroObert.
El dinar comptarà amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs Alsina, així com diversos representants de les persones grans a la ciutat. Durant l’acte d’homenatge, es lliuraran rams a les persones centenàries, i després del dinar, hi haurà una estona per jugar a un bingo musical.
Les persones que es vulguin apuntar al dinar, caldrà que es dirigeixin a l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans (Mercat Puigmercadal), escriguin un correu a oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o truquin al telèfon 608 332 303.
Inauguració de l’espai MicroObert
MicroObert serà un espai per donar veu a les persones grans que vulguin explicar la seva experiència o exposar altres temes d’interès. Es farà un cop al mes. El primer MicroObert es farà el divendres 8 de maig a les 11 del matí davant de l’Oficina de les Persones Grans amb el tema Salut en l’envelliment, que anirà a càrrec de Cloti Morales Coca, del Consell Municipal de les Persones Grans. L’entrada a aquesta activitat és lliure i gratuïta i no cal inscripció prèvia.
Els actes i activitats inclosos en el Programa per la sensibilització i la lluita contra l’edatisme vers les persones grans es pot consultar en aquest enllaç.
