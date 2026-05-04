Junts critica que el govern presumeixi d’estalviar amb el nou model de recollida de residus
El grup municipal considera que els contenidors tancats generen més incomoditat
Regió7
Junts per Manresa ha fet públic un comunicat en el qual demana a l’alcalde, Marc Aloy, en què s’ha traduït l’estalvi de 800.000 euros amb el nou model de recollida de residus amb contenidors tancats. El grup municipal ha volgut denunciar «que aquest suposat èxit econòmic no s’ha traduït en cap millora tangible ni visible en el dia a dia dels manresans i manresanes».
En la presentació dels resultats obtinguts amb el sistema de contenidors tancats, Aloy ha assegurat que s’estalvia l’enviament de 13.000 tones a l’abocador, i que això suposa un estalvi en el cànon de 800.000 anuals.
Per a Junts, però, «la realitat que viu la ciutat continua sent exactament la mateixa», i opina que la ciutadania «no percep una millora dels serveis públics, ni en l’àmbit educatiu, ni sanitari, ni en matèria de seguretat, ni en la neteja dels carrers, ni en el manteniment de la via pública, ni tampoc en la qualitat general de l’espai urbà». Per aquest motiu, Junts considera que el govern municipal no té cap motiu per presumir d’un estalvi econòmic.
Insisteix que tot i els balanços, «els veïns continuen convivint amb carrers degradats, problemes de manteniment, manca de seguretat en molts punts de la ciutat i uns serveis públics que en cap cas han experimentat una millora proporcional al suposat estalvi anunciat».
Contra el nou model
Junts és del parer que el nou sistema de recollida d’escombraries ha comportat «en molts casos més incomoditats, més burocràcia i més obligacions per a les famílies, que han acabat assumint una part important de l’esforç que abans corresponia al mateix Ajuntament i a l’empresa concessionària del servei».
Finalment, considera que el govern tripartit d’ERC, PSC i Impulsem prioritzen «l’autocomplaença i la propaganda institucional per sobre de la realitat que viuen cada dia milers de famílies de la ciutat».
