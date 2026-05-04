Manresa passa del 27 al 71% de recollida selectiva amb els contenidors tancats
El govern considera que s'ha fet un salt històric
Reciclar surt a compte. Per fer més sostenible Manresa, tenir cura del medi ambienti també econòmicament parlant. Almenys això es desprèn de les dades que ha aportat aquest dilluns al migdia l’Ajuntament de Manresa en la presentació dels resultats obtinguts amb el nou model de recollida de residus amb els contenidors tancats i el porta a porta a comerços i equipaments.
En resum: amb el sistema anterior, el dels contenidors oberts, la recollida selectiva se situava en el 27%, i aquí s’havia estancat. En l’actualitat, un any després que de la implantació del nou sistema arribés a tota la ciutat amb la incorporació del Barri Antic, se situa en el 71%. Un salt històric, ha dit l’Ajuntament.
Pel que fa a la part més purament econòmica, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que el consistori s’estalvia 800.000 euros anuals en concepte del cànon que ha de pagar, despesa que repercutiria, ha recordat, en la taxa que paguen els ciutadans. «No podem garantir que la taxa baixi perquè els costos s’incrementen, però sí que s’ha aturat la pujada».
Aloy, acompanyat pel director de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, Albert Planell, i pel regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, han presentat han donat a conèixer les dades que situen Manresa entre les ciutats grans del país que més reciclen. De fet, Planell ha assegurat que Manresa és referència a Catalunya en aquest àmbit i que moltes ciutats en prendran exemple.
Del 27 al 71% de recollida selectiva
Prenen com a referència els sis mesos que van de l’octubre del 2026 al març del 2026, ja amb els contenidors desplegats a tota la ciutat, Manresa ha arribat al 71% de recollida selectiva, quan el 2023 la xifra estava estancada en el 27%. La situació ha «girat com un mitjó», ha celebrat l’alcalde Aloy, que ha assegurat que aquestes xifres situen la capital del Bages com la ciutat gran de Catalunya que més recicla o, si més no, de les que més reciclen.
Una conseqüència directa d’això és que de les 1.675 tones de residus que el juliol del 2023 anaven a parar a l’abocador es va passar a les 696 el juliol del 2025 i a les 588 del passat mes de febrer. Són 1.100 tones menys cada mes, que suposaran 13.000 tones menys cada any. Això significa menys despesa en el cànon que a més a més s’incrementarà cada any – allò dels 800.000 euros- i més anys de vida per l’abocador.
Tolerància zero amb l'incivisme
Era una aposta estratègica, ha recordat Aloy. «Manresa i el govern hi estan compromesos i fins i tot hem anat més enllà del que la normativa exigeix». Ha assegurat que és un èxit col·lectiu gràcies a l’esforç de molta gent, des dels tècnics i polítics municipals fins a la ciutadania. Això sí, ha assegurat que hi haurà tolerància zero amb els incívics perquè «no hi ha res més empipador que hi hagi gent que no compleixi quan la gran majoria sí que ho fa». En aquest sentit, el regidor Huguet ha remarcat que els incívics no molesten a l’Ajuntament, sinó que als seus mateixos veïns. «Estan fent mal als veïns», ha reblat.
Més dades. El canvi d'hàbits a l’hora de llençar les escombraries ha permès revertir el pes de cada tipus de residu. El desembre del 2023, abans de la implantació dels contenidors tancats, el rebuig suposava el 77%, l'orgànica un 10% , els envasos un 5% , i el paper i el vidre un 4% cadascun. Ara, la situació s'ha capgirat. El febrer de 2026, la fracció orgànica ja és la més recollida amb un 31%, seguida del rebuig, que ha caigut fins al 30%, els envasos (21%) el paper (12%) i el vidre (6%).
De mitjana, els veïns obren 4,75 a la setmana els contenidors. Huguet ha destacat que la recollida d’orgànica s’ha multiplicat per tres, i «això són moltes tones que fins ara no es reciclaven». També ha destacat el paper dels comerços a l’hora d’assolir aquests resultats. «És costós, però, teníem clar que havíem de fer-ho».
Manresa va ser el primer municipi gran del país en implementar el model de contenidors tancats a tota la ciutat. Es va fer progressivament. Va començar l’estiu del 2024 als barris de La Balconada i Cal Gravat, i va acabar l’estiu passat al Barri Antic. Durant tot aquest temps es van fer 31 xerrades en les quals van participar més de 5.000 persones.
