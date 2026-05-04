Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Manresa s'ha estalviat 800.000 euros aquest any amb el model dels contenidors tancats

La recollida selectiva ha passat del 27% al 71 % amb el nou sistema

Pol Huguet, Marc Aloy i Albert Planell

Pol Huguet, Marc Aloy i Albert Planell / MIREIA ARSO

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Reciclar surt a compte. Per tenir cura del medi ambient i també econòmicament parlant. Almenys això es desprèn de les dades que ha aportat aquest dilluns al migdia l’Ajuntament de Manresa en la presentació dels resultats obtinguts amb el nou model de recollida de residus, el dels contenidors tancats.

En resum: amb contenidors oberts a tota la ciutat com passava fins fa poc, la recollida selectiva era d’un 27%. En l’actualitat, un any després que de la implantació del nou sistema a tota la ciutat, se situa en el 71%.

Pel que fa a la part més purament econòmica, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que el consistori s’ha estalviat 800.000 euros tenint els augments dels costos en la gestió i, sobretot, el cànon a l’hora d’abocar escombraries a l’abocador. De fet, aquests diners se’ls estalvien els ciutadans ha dit, amb la taxa de les escombraries.

Aloy, acompanyat pel director de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, Albert Planell, i pel regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, han donat a conèixer les dades que situen Manresa entre les ciutats grans del país que més reciclen. De fet, Planell ha assegurat que Manresa és referència a Catalunya.

Del 27% s’ha passat al 71% de mitjana entre l’octubre i el març d’aquest any. Més dades. L’orgànica suposava el 10% el desembre del 2023 i ara ha passat al 31%; el rebuig ha caigut del 77% al 30%; i els envasos passa d’un 5% a un 21%. Així mateix, s’ha reduït de forma dràstica a les tones que arriben a l’abocador. Les 1.675 que s’enviaven el juliol del 2023, s'han convertit en 588 el passat febrer.

Notícies relacionades

“S’ha girat el mitjó” ha dit l’alcalde Aloy. També ha assegurat que de l’esforç de tothom, també dels ciutadans. Al mateix temps ha manifestat que hi haurà tolerància zero amb els incívics que encara deixen les escombraries a terrra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  2. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  3. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  4. Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
  5. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  6. Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
  7. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
  8. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any

Manresa s'ha estalviat 800.000 euros aquest any amb el model dels contenidors tancats

Manresa s'ha estalviat 800.000 euros aquest any amb el model dels contenidors tancats

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau per conscienciar sobre la malaltia de Huntington

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau per conscienciar sobre la malaltia de Huntington

UManresa obre portes amb el nou grau en Dret com la principal novetat

UManresa obre portes amb el nou grau en Dret com la principal novetat

Retin Obasohan va signar contra el València la seva segona millor actuació personal a l'ACB amb el Baxi Manresa

Retin Obasohan va signar contra el València la seva segona millor actuació personal a l'ACB amb el Baxi Manresa

La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat

La visita del Papa a Espanya mobilitzarà 11.000 policies i 2.200 guàrdies civils en un pla especial de seguretat

Frau elèctric a Manresa: Endesa va detectar 284 casos l'any passat, un 30% més que el 2024

Frau elèctric a Manresa: Endesa va detectar 284 casos l'any passat, un 30% més que el 2024

L’alcaldessa de Sitges nega davant la jutge haver afavorit el seu fill en la concessió d’una parada al mercat municipal

L’alcaldessa de Sitges nega davant la jutge haver afavorit el seu fill en la concessió d’una parada al mercat municipal

La consellera d’Interior, Núria Parlon, nega que el crim d’Esplugues sigui un atac terrorista

La consellera d’Interior, Núria Parlon, nega que el crim d’Esplugues sigui un atac terrorista
Tracking Pixel Contents