Manresa s'ha estalviat 800.000 euros aquest any amb el model dels contenidors tancats
La recollida selectiva ha passat del 27% al 71 % amb el nou sistema
Reciclar surt a compte. Per tenir cura del medi ambient i també econòmicament parlant. Almenys això es desprèn de les dades que ha aportat aquest dilluns al migdia l’Ajuntament de Manresa en la presentació dels resultats obtinguts amb el nou model de recollida de residus, el dels contenidors tancats.
En resum: amb contenidors oberts a tota la ciutat com passava fins fa poc, la recollida selectiva era d’un 27%. En l’actualitat, un any després que de la implantació del nou sistema a tota la ciutat, se situa en el 71%.
Pel que fa a la part més purament econòmica, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que el consistori s’ha estalviat 800.000 euros tenint els augments dels costos en la gestió i, sobretot, el cànon a l’hora d’abocar escombraries a l’abocador. De fet, aquests diners se’ls estalvien els ciutadans ha dit, amb la taxa de les escombraries.
Aloy, acompanyat pel director de l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, Albert Planell, i pel regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, han donat a conèixer les dades que situen Manresa entre les ciutats grans del país que més reciclen. De fet, Planell ha assegurat que Manresa és referència a Catalunya.
Del 27% s’ha passat al 71% de mitjana entre l’octubre i el març d’aquest any. Més dades. L’orgànica suposava el 10% el desembre del 2023 i ara ha passat al 31%; el rebuig ha caigut del 77% al 30%; i els envasos passa d’un 5% a un 21%. Així mateix, s’ha reduït de forma dràstica a les tones que arriben a l’abocador. Les 1.675 que s’enviaven el juliol del 2023, s'han convertit en 588 el passat febrer.
“S’ha girat el mitjó” ha dit l’alcalde Aloy. També ha assegurat que de l’esforç de tothom, també dels ciutadans. Al mateix temps ha manifestat que hi haurà tolerància zero amb els incívics que encara deixen les escombraries a terrra.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any