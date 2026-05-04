La pàgina de... Consell Municipal de Solidaritat de Manresa
Manresa-Thiès: una aliança que salva vides
Professionals vinculats a Althaia treballen des del 2013 per contribuir a millorar l’atenció als pacients a l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès, al Senegal
La pròxima iniciativa passa per oferir una formació especialitzada en l’abordatge del pacient traumàtic greu a professionals sanitaris, que compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Manresa i amb el suport de la FUB
Maria Dolors Rosinés Cubells
Hi ha projectes de cooperació que neixen d’una visita puntual i d’altres que es construeixen a poc a poc, amb constància, vincles personals i compromís professional. El que uneix Manresa amb l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès, al Senegal, pertany clarament a la segona categoria. Darrere d’aquesta relació hi ha professionals vinculats a Althaia que, des del 2013, treballen per compartir coneixement, reforçar estructures sanitàries i contribuir a millorar l’atenció als pacients en un context amb recursos limitats.
La història no és nova. La col·laboració amb l’hospital de Thiès s’ha anat consolidant al llarg de més d’una dècada a través de la Comissió de Cooperació Internacional d’Althaia. En aquest temps, s’hi han impulsat accions molt diverses: des de donacions de material i millores d’infraestructures fins a estades tècniques, assessorament clínic i formació de professionals locals. No es tracta, doncs, d’una acció aïllada, sinó d’un treball sostingut que ha volgut fugir del gest puntual per apostar per la continuïtat i l’intercanvi.
L’àmbit de les urgències
Aquesta trajectòria ha permès construir una relació de confiança amb l’Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès, un centre de referència de la regió. Es tracta d’un hospital fundat el 1983, amb 125 llits i una activitat assistencial molt intensa, que dona resposta a una població extensa i atén milers d’urgències, de consultes i d’hospitalitzacions cada any. En els darrers temps, a més, el treball compartit s’ha centrat especialment en l’àmbit de les urgències, amb assessorament en el disseny i posada en marxa del nou servei, així com amb accions formatives específiques per al personal.
És en aquest marc que ara pren forma una nova iniciativa: una formació especialitzada en l’abordatge del pacient traumàtic greu destinada a professionals sanitaris. El projecte compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Fundació Universitària del Bages, i representa un nou pas en un procés de cooperació que sempre ha volgut sumar coneixement i autonomia local. La iniciativa també ha tingut la col·laboració d’Althaia, que ha facilitat la participació dels professionals responsables de la coordinació i la docència, a més de l’enviament de material.
Traumatismes greus
El context explica bé la importància de la proposta. Senegal registra una elevada incidència de traumatismes greus, especialment relacionats amb accidents de trànsit. En hospitals com el de Thiès, els professionals han d’afrontar diàriament situacions complexes amb recursos limitats i amb la necessitat de prendre decisions ràpides que poden ser determinants per a la supervivència i el pronòstic dels pacients. Per això, reforçar la formació en l’atenció inicial al trauma no és només una millora tècnica: és una manera directa de reduir complicacions, seqüeles i morts evitables.
La formació prevista s’adreça a una trentena de professionals, entre metges i infermeres, i combina continguts teòrics i pràctics per millorar la resposta davant de situacions d’emergència traumàtica. Però, un dels aspectes més valuosos del projecte és que no es limita a impartir un curs. També preveu formar instructors locals, amb l’objectiu que aquest coneixement pugui arrelar al territori i tenir continuïtat en el temps. La voluntat és clara: no fer només una acció útil avui, sinó contribuir a crear capacitat pròpia per demà.
Una mirada a llarg termini
Aquesta mirada a llarg termini és, de fet, una de les principals fortaleses del projecte. La cooperació sanitària més transformadora no és la que arriba, actua i marxa, sinó la que acompanya, escolta i ajuda a enfortir equips locals. A Thiès, això s’ha traduït en una feina compartida amb la direcció de l’hospital i amb els professionals del centre, adaptant cada pas a la realitat assistencial, als recursos disponibles i a les necessitats detectades sobre el terreny.
Implicació del territori
Des de Manresa, aquesta iniciativa també parla de la capacitat del territori per implicar-se en projectes de salut global amb sentit, rigor i compromís. Hi convergeixen l’expertesa dels professionals, la implicació d’Althaia, el suport acadèmic de la FUB i el finançament públic de l’Ajuntament. És un exemple de com el coneixement generat aquí pot tenir un impacte real a milers de quilòmetres, i de com la cooperació pot esdevenir una extensió natural de la pràctica assistencial i docent.
Al mateix temps, el projecte transforma qui hi participa des d’aquí. Perquè cooperar no és només portar coneixement, sinó també tornar amb una mirada més àmplia sobre la professió, les desigualtats en salut i el valor de l’essencial. En un moment en què sovint es parla de la sanitat en termes de pressió assistencial, tecnologia i gestió, iniciatives com aquesta recorden que la medicina i la infermeria continuen tenint al centre una idea molt simple i molt poderosa: cuidar millor les persones.
La formació impulsada a Thiès és, en definitiva, un nou capítol d’una aliança que fa anys que creix. Una aliança feta de confiança, treball compartit i la convicció que formar professionals és una de les millors maneres de millorar la salut d’una comunitat. Des de Manresa fins al Senegal, el fil que uneix aquest projecte és el mateix: posar el coneixement al servei de la vida.
Més enllà d’aquesta acció concreta, el projecte s’inscriu en la vocació de cooperació internacional d’Althaia, basada en el compromís dels professionals i en la voluntat de compartir coneixement per contribuir a millorar l’atenció sanitària.
(Maria Dolors Rosinés Cubells és metgessa traumatòloga d’Althaia i forma part del Comitè de Cooperació Internacional d’Althaia)
La pàgina de...
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L’Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
