El pàrquing de l'Estació d'Autobusos de Manresa és una 'piscina' cada cop que plou amb certa intensitat
La banda per estacionar que dona on hi ha la promoció de pisos Nova Alcoholera queda totalment entollada
Els conductors que ho coneixen ja no hi deixen el vehicle i els vianants no hi passen per no quedar xops
És un problema recurrent del qual ja es va fer ressò Regió7 l'any passat. D'ençà que l'aparcament de l'Estació d'Autobusos de Manresa va quedar reduït a més de la meitat, cada vegada que plou amb certa intensitat com ha passat aquest dilluns, la part que dona a la banda de la promoció de pisos Nova Alcoholera queda totalment entollada.
S'hi fa un gran bassal que obliga els vianants a rodejar-lo per no quedar xops. Els conductors que ho saben ja no hi deixen el cotxe per evitar problemes. Aquesta tarda la majoria estava a l'altra banda del bassal. El problema no només és que l'aparcament queda entollat sinó que l'aigua no marxa perquè el sistema per drenar-la -si és que n'hi ha algun- no funciona.
De 120 a 26 places
L'aparcament en qüestió va passar de tenir 120 a 26 places arran de les obres de la promoció de pisos Nova Alcoholera perquè, mentre no s'hi feia res, Metrovacesa, la propietària, tenia cedida una part del solar a la Generalitat i formava part de l'aparcament que dona servei a l'estació d'autobusos i a la dels FGC. Quan es van fer les obres de la promoció de pisos, Metrovacesa la va recuperar i el pàrquing va quedar reduït a la mínima expressió.
El redimensionament de l'aparcament fa que cada vegada que plou amb una mica de ganes s'hi formi un gran bassal que no marxa, per a incomoditat dels vianants i dels conductors que hi aparquen. Com esmentàvem, aquest diari ja es va fer ressò d'aquest problema el desembre de l'any passat i, de moment, continua igual.
