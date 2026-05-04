Part dels treballs que s’havien de fer aquest dilluns al nou polígon del Pont Nou II s’ajornen a demà a causa de la pluja
Al matí l'actuació serà a l’avinguda de l’Esport i a la tarda a la rotonda de l’avinguda amb el carrer de Torroella
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Manresa informa que per motius meteorològics els treballs de pavimentació previstos per a avui dilluns a la tarda al nou polígon del Pont Nou II s’han ajornat, de manera que:
- DIMARTS 5 DE MAIG AL MATÍ: es faran treballs a l’avinguda de l’Esport banda oest (entrada a Manresa) des de la rotonda de la C-25 fins al carrer de Torroella, mantenint un dels dos carrils de circulació.
- DIMARTS 5 DE MAIG A LA TARDA: es faran treballs a la rotonda de l’avinguda de l’Esport amb carrer de Torroella. Es preveu tallar l'accés de vehicles a l’avinguda de l’Esport des de la C-25 i fins al carrer Torroella. I l’accés al Torroella des del carrer de la Lemmerz i des del pont del Camí de Castellfollit (camí del Suanya) i del Camí de Rajadell.
