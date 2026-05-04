Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
L'incident s'ha produït al carrer Oleguer Miró de Manresa i ha obligat a confinar els veïns de l'altre habitatge de l'edifici
A l'habitatge on hi ha hagut l'explosió una dona ha resultat ferida lleu i una altra persona més i tres gossos han resultat il·lesos
Una persona ha resultat ferida greu arran d’una possible explosió de gas en un habitatge situat al carrer Oleguer Miró de Manresa, al barri de la Balconada. Segons les primeres informacions, l’incident ha tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda en un dels dos dúplex que formen part del bloc del número 6, dins d’un conjunt de cases adossades.
Als volts de les 14,45 s'ha sentit una forta explosió que alguns veïns han confós amb un tro. A aquella hora començava a haver-hi tempesta a Manresa. Però quan els veïns de l'habitatge superior han anat a tancar persianes han comprovat que es veien foc i flames, i han avisat el 112.
Després d'una primera atenció al lloc dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat un veí del pis on s'ha produït l'incident a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb pronòstic greu. Al mateix habitatge hi havia dues persones més i tres gossos, que han resultat il·lesos. Els veïns del dúplex superior han quedat confinats.
També hi ha treballat la Policia Local i els Bombers de la Generalitat. Aquest últim cos hi ha treballat inicialment amb vuit dotacions, que encara remullen la zona afectada.
