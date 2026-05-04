Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa

L'incident s'ha produït al carrer Oleguer Miró de Manresa i ha obligat a confinar els veïns de l'altre habitatge de l'edifici

A l'habitatge on hi ha hagut l'explosió una dona ha resultat ferida lleu i una altra persona més i tres gossos han resultat il·lesos

Explosió amb un ferit al carrer Oleguer Miró de Manresa

Explosió amb un ferit al carrer Oleguer Miró de Manresa

Eduard Font Badia

Eduard Font Badia

Andrea Izquierdo

Manresa

Una persona ha resultat ferida greu arran d’una possible explosió de gas en un habitatge situat al carrer Oleguer Miró de Manresa, al barri de la Balconada. Segons les primeres informacions, l’incident ha tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda en un dels dos dúplex que formen part del bloc del número 6, dins d’un conjunt de cases adossades.

Als volts de les 14,45 s'ha sentit una forta explosió que alguns veïns han confós amb un tro. A aquella hora començava a haver-hi tempesta a Manresa. Però quan els veïns de l'habitatge superior han anat a tancar persianes han comprovat que es veien foc i flames, i han avisat el 112.

Després d'una primera atenció al lloc dels fets, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat un veí del pis on s'ha produït l'incident a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona amb pronòstic greu. Al mateix habitatge hi havia dues persones més i tres gossos, que han resultat il·lesos. Els veïns del dúplex superior han quedat confinats.

Notícies relacionades

També hi ha treballat la Policia Local i els Bombers de la Generalitat. Aquest últim cos hi ha treballat inicialment amb vuit dotacions, que encara remullen la zona afectada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  2. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  3. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  4. Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
  5. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  6. Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
  7. "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  8. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès

Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa

Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

El dispositiu per atendre una explosió al carrer Oleguer Miró de Manresa, en imatges

El dispositiu per atendre una explosió al carrer Oleguer Miró de Manresa, en imatges

Cameron Diaz anuncia per sorpresa que ha sigut mare per tercera vegada als 53 anys: aquest és l’original nom del nen

Cameron Diaz anuncia per sorpresa que ha sigut mare per tercera vegada als 53 anys: aquest és l’original nom del nen

Explosió amb un ferit al carrer Oleguer Miró de Manresa

Un pàrquing-piscina a l'Estació d'Autobusos de Manresa

Castellgalí celebra la Festa del Panellet amb la tradició i la cultura al centre

Castellgalí celebra la Festa del Panellet amb la tradició i la cultura al centre

La Festa del Panellet 2026, en imatges

La Festa del Panellet 2026, en imatges
Tracking Pixel Contents