Premis Oleguer Bisbal de la revista manresana El Pou de la gallina per a Miki Esparbé, Joel Abad i Ana Ballesteros
La 31a edició dels guardons escollits pels lectors es donaran aquets dimecres a la tarda a la sala d’actes del Casino
Regió7/G.Camps
La revista manresana El Pou de la gallina lliurarà aquest dimecres, 6 de maig, a les 7 de la tarda, la 31a edició dels Premis Oleguer Bisbal, escollits per votació entre els lectors. L'acte tindrà lloc a la sala d’actes del Casino en el marc de la celebració dels 39 anys de la publicació.
Manresà d'actualitat
Els guardons d’aquest any, modelats per la ceramista Aurora Pérez sobre el personatge creat pel dibuixant Manel Fontdevila, s’atorguen a Miki Esparbé, actor de teatre, televisió i cinema, on ha protagonitzat darrerament films com Frontera i Wolfgang, que rebrà el Premi Oleguer Bisbal 2026 al manresà d’actualitat.
Esparbé és llicenciat en Humanitats i va estudiar interpretació a l’Escola de Teatre Nancy Tuñón de Barcelona. Coautor de la novel·la Soc el teu príncep blau, però ets daltònica, és actor de teatre, amb obres com El rei borni i Smoking Room i, especialment, de cinema, amb Barcelona, nit d’estiu, Barcelona, nit d’hivern, Incidencias, Perdiendo el norte, Cuerpo de élite, Rumbos, Es por tu bien i Cuando dejes de quererme, entre altres.
Manresà del Pou
L’il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic Joel Abad rebrà el Premi Oleguer Bisbal 2026 al manresà del Pou.
Abat és il·lustrador, muralista i dissenyador gràfic. Va estudiar a l’Idep Barcelona, Escola Superior d'Imatge i Disseny. El 2005 va muntar Grafficants, un estudi de disseny gràfic a Manresa. Va fer les il·lustracions i especialment les portades de la revista 1234! i s’ha especialitzat en obra digital. Fa marxandatge de samarretes, estampats de camises, pòsters i discos per a bandes de música. Ha treballat activament amb grups com NOFX, Rancid i Pennywise.
"Manresana més manresana"
El Premi Oleguer Bisbal 2026 a la “manresana més manresana” s’atorga aquest any a Ana Ballesteros, que forma part de l'Agrupació Cultural del Bages, del Grup Sardanista Dintre el Bosc i, des d'aquest any, de FotoArt Manresa. A banda, segueix al programa radiofònic Aires de Catalunya. Apassionada del món sardanista, fins que es va jubilar va tenir una botiga de roba al barri de la Sagrada Família de Manresa.
